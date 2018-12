The Hole Zero , el ballet ruso o José del Tomate, en el programa cultural IDEAL IDEAL GRANADA Martes, 4 diciembre 2018, 03:05

Acompañado por el concejal del área de Cultura, Carlos Sánchez, el alcalde recordó que «Almería es cultura los doce meses del año y la Navidad es cultura». Por eso en estas fechas el primer edil explicó que habrá de esta para todos los gustos, tantos tradicionales como otros grandes espectáculos de ocio, alcanzando casi todos los géneros. «Unos espectáculos, por cierto, que rozan en numerosas ocasiones el cartel de no hay entradas, como ha pasado este fin de semana con Orquesta Expresiones, el doble pase de Cantajuego y El Cascanueces y que a buen seguro va a pasar en muchas de las citas que vendrán estos días», aseguró Pacheco. Cronológicamente, las principales convocatorias culturales en el mes de diciembre son Cinejoven, del 6 al 8 de diciembre (Apolo); The Hole Zero, del 6 al 16 de diciembre (carpa junto Auditorio); Zarzuela 'Doña Francisquita', 7 de diciembre (Auditorio); Musical 'Vaya Santa Claus', 8 de diciembre (Auditorio); Big Band Clasijazz, 9 de diciembre (Auditorio); Ballet Imperial Ruso con 'El Lago de Los Cisnes', día 11 (Auditorio); Concurso de Villancicos, 15 de diciembre (Apolo); Musical 'Grandes Éxitos', con Jorge Javier Vázquez (día 16, Auditorio); Banda Municipal en el Apolo el día 16 y su concierto de Navidad, con la Coral Emilio Carrión, día 21 (Auditorio); presentación del disco de José del Tomate, día 21 (Apolo); Noche de las Candelas, día 22 (Mesón Gitano); concierto Banda San Indalecio de La Cañada, día 23 (Auditorio); Concierto de Grupo Almenara, 28 de diciembre (Auditorio); concierto de cuatro grupos en el Beatles Weekend, «que refuerza nuestros lazos con la banda de Liverpool», el 29 de diciembre en el Teatro Cervantes; la obra benéfica 'Spain It's Different' en colaboración con la UAL, 29 de diciembre (Auditorio); el Concierto de la Fundación Barenboim, día 30 (Auditorio).

A esto se suma que se va a contar con tres proyecciones especiales en el Teatro Apolo, desde el Teatro Real, con la ópera 'Turandot' y otras dos óperas destinadas al público familiar. Ya en el mes de enero, la Orquesta Ciudad de Almería, bajo la dirección de Michael Thomas, ofrecerá su gran concierto de Año Nuevo el 1 de enero en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, y antes de la Cabalgata, se desarrollará la edición número 37 del Festival de Teatro Infantil: del 2 al 4 de enero, una tradición asentada en Almería para iniciar con alegría el nuevo año, con tres citas en el Apolo (entrada 5 euros) y dos en la Plaza de la Catedral, gratuitas.