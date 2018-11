«Mi hijo no sabe mirar por la ventana cuando vamos de viaje, prefiere la tablet» Una niña descansa en el sillón mientras se entretiene utilizando la tablet. / N.E. El uso de la tecnología es un problema presente en la sociedad y cada vez son más los padres que permiten que sus hijos creen una coraza de aislamiento con la realidad NEREA ESCÁMEZ ALMERÍA Lunes, 5 noviembre 2018, 02:29

Es un hecho, la tecnología ha calado hondo en nuestras vidas. Pasó a ser un aliado muy importante y, cada día la adicción es más grande. Tanto, que hasta los niños siguen aumentando el uso de los dispositivos electrónicos en su día a día. ¿Pero a qué se debe este problema? ¿Son las empresas culpables del poco control que hay hacia sus usuarios? ¿O son los padres los culpables del problema que viven en sus casas con el uso de las tablets, ordenadores o móviles?

Los datos resaltan por sí solos y es que, los niños han preferido intercambiar la pelota de fútbol por llevar un dispositivo bajo el brazo. Y en los adolescentes, es muy frecuente verlos a la salida del colegio mirando las pantallas de sus smartphones o incluso, manteniendo conversaciones con amigos pero con la mirada baja al móvil.

Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), la proporción de uso de tecnologías de información por la población infantil en el 2017 de 10 a 15 años es, en general, muy elevada. Así, el uso de ordenador entre los menores está muy extendido (92,4%), y más aún el uso de Internet (95,1%).

«Mi hija solo quiere terminar los deberes rápido para ponerse con la consola»

Como en 2016, el número de menores usuarios de Internet supera al de ordenador. Por sexo, las diferencias son poco significativas. Por edades, los resultados sugieren que el uso de ordenador e Internet es una práctica mayoritaria en edades anteriores a 10 años. Por su parte, la disposición de teléfono móvil se incrementa significativamente a partir de los 10 años, hasta alcanzar el 94,0% en la población de 15 años.

Problema originado en casa

Atrás han quedado los años en los que los niños decidían ir al parque a jugar a la pelota, o incluso a los patines o bicicleta, y por qué no... estrenar sus nuevos juguetes cuando vienen los Reyes Magos o Papá Noel. Los niños estaban en contacto con la realidad, aprendiendo y sacando sus habilidades a través de sus vivencias.

Pero hoy en día, esto ya no sucede. Son muchos los niños que prefieren quedarse en casa, ya no les ilusiona salir a la calle porque prefieren tener en sus manos los dispositivos como Nintendo, Play Station, teléfonos, tablets y ordenadores.

Como es el caso del hijo de María, que con 7 años, explica que «está muy viciado a todo lo que tenga que ver con tecnología». «Si no está en el ordenador o en el móvil, no sabe que hacer. Dice '¿y ahora que hago?' tiene un montón de juguetes y no juega porque no sabe jugar solo. Le hemos dicho que emplee solo media hora de videojuegos si hacía los deberes y hasta ahí todo bien. ¿Pero qué pasa? Que no solo se pone media, que para que esté tranquilo tiene que ser una hora y media. Y después, cuando no está en el ordenador o en cualquier DS o tablet, o viendo la televisión, se pone insoportable», lamenta.

Y además, María, asegura que «mi hijo no sabe mirar por la ventana cuando vamos de viaje, prefiere la tablet, él no ha hecho lo mismo que nosotros en nuestra infancia de ir contando los carteles o leyéndolos rápidamente, porque no sabe mirar más allá de la pantalla».

Además, María no es la única porque otro de los padres, Pedro, también cuenta el caso de sus dos hijos de 8 y 10 años, respectivamente. «Somos adictos a la tecnología y por culpa de esa adicción, se lo transmitimos a nuestros hijos porque somos los primeros responsables en lo que hacen», argumenta. «Mis dos hijos han crecido viendo dibujos mientras comen en la tablet o en el teléfono, sino, era imposible que comieran porque no paraban de llorar y era una forma de entretenerlos», explica Pedro con resignación y además, comparte que cuando «llegan del colegio deseando estar en internet o con los videojuegos, ni siquiera preguntan si pueden ir al parque», algo que lamenta porque «las viejas costumbres ya se han perdido».

José también sufre el mismo problema en casa con su hijo de 6 años. «Somos los primeros que dejamos que estén conectados a internet con nuestros móviles y ordenadores, sobre todo para que no lloren...», manifiesta. «Mi hijo se queda embobado mirando dibujos por la pantalla, y parece que no hay nadie en casa pero si lo sacas de ahí, se pierde porque no ve otras alternativas ni siquiera ir con los amigos a jugar a intercambiar cromos como hacíamos antes o a jugar al fútbol, prefieren quedar con sus propios aparatos», dice.

Asimismo, los padres de Elena, de 9 años, hablan sobre el uso de los aparatos en casa. «Mi hija Martina hace las cosas pensando en ponerse a jugar después, su mente está enfocada en la tecnología», relata Luis. Además, su mujer, María, lo corrobora porque insiste que «nuestra hija solo quiere terminar los deberes rápido para ponerse con la consola, o si vamos a algún sitio, a veces se tiene que llevar la tablet porque sino, se pone a llorar, ¿la culpa? Es nuestra por haberlo permitido todo, pero vivimos en un mundo que gira en torno a estos aparatos y los consigue aislar de todo».

No todo es negativo

Sin embargo y aunque no lo parezca, hay padres que tienen controlado el uso de estos aparatos en los pequeños de la casa. Como es el caso de Gádor, quién explica que su hija de 7 años, «solo usa la tablet los fines de semana o cuando termina de hacer los deberes, pero si algún día se porta mal, no dejamos que lo use, sabemos el peligro que tiene por la adicción que crean las tablets o móviles y no queremos que llegue a ese extremo», porque a su hija le transmite que «hay vida más allá de una pantalla de ordenador y puede jugar con las amigas a las muñecas».

También Carmen comparte la misma situación de Gádor, quién explica que su hija de 5 años «no usa apenas la tablet excepto para comer porque necesita ver dibujos pero fuera de ahí, se relaciona con sus amigos de clase y hace lo típico en su edad, que es jugar».

Todos los padres están concienciados de que pasar muchas horas delante de las pantallas es muy peligroso, los médicos también recomiendan que los menores de cuatro años no hagan prácticamente, vida, frente a un ordenador u tablet. Pese a que permiten que sus hijos estén expuestos a la adicción que generan las nuevas tecnologías, la mayoría de padres se refugian en «el buen comportamiento» para que así «no moleste ni tenga que oírlos llorar».

Es un extremo que se ha alcanzado por «mera comodidad» porque no les importa el tiempo que pasen sentados en el sofá junto a los móviles y tablets. Ni siquiera que se queden encerrados un día de sol para jugar a la calle. Todo esto se ha generado porque es más importante estar frente a un ordenador, teléfono o tablet y para cambiarlo, el primer paso tienen que darlo los padres hacia sus hijos en lugar de empeorar la situación.