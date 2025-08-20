Hidratación, descansos y horarios adaptados, la receta contra el golpe de calor laboral El calor extremo es ya un riesgo laboral reconocido en la legislación española, y así lo recuerda UGT con una campaña de prevención

El calor extremo es ya un riesgo laboral reconocido en la legislación española, y así lo recuerda UGT con motivo de la campaña que desarrolla este verano en Almería. La normativa, a través del Real Decreto Ley 4/2023, establece que no se puede trabajar en condiciones de fenómenos meteorológicos adversos si no se garantiza la seguridad y obliga a reducir o adaptar horarios en casos de alerta naranja o roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología. Además, aclara que en ningún caso se podrá descontar salario por estas adaptaciones.

Las empresas tienen la obligación de adaptar los puestos de trabajo al riesgo de calor, aplicar medidas preventivas, informar y formar a la plantilla, y establecer protocolos de actuación ante emergencias. Entre las recomendaciones más habituales destacan la hidratación continua, la organización de descansos frecuentes, la limitación de tareas pesadas en las horas centrales del día y la priorización de las franjas horarias más frescas. También resulta fundamental garantizar el acceso a sombra y agua, así como proporcionar elementos de protección como gorras y crema solar.

UGT propone, además, que la gestión preventiva tenga en cuenta el riesgo de exposición al calor en aquellos puestos donde sea necesario y que se incluya esta variable en la vigilancia de la salud de los trabajadores.

Para el sindicato es importante que las evaluaciones de riesgos laborales contemplen no solo la tarea, sino también las condiciones personales y el estado biológico de cada empleado. Del mismo modo, plantea que se negocien protocolos específicos con la representación legal de los trabajadores para que las medidas de prevención no dependan únicamente de la voluntad empresarial.