Herrera reclama revisar todos los contratos de la etapa de García como concejal de Almería

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, solicitó ayer en el Pleno la realización de una auditoría externa y exhaustiva que ... revise todos los contratos vinculados con el ya exconcejal del PP Javier Aureliano García durante su etapa como edil del equipo de Gobierno en el Consistorio, concretamente desde el año 2003. Herrera subrayó durante su intervención en la sesión extraordinaria celebrada ayer que esta medida es «imprescindible para garantizar la transparencia y disipar cualquier sombra de duda sobre la gestión llevada a cabo en los últimos años».

«La renuncia del señor García tras su detención e imputación marca un antes y un después en esta Corporación. Estamos hablando de una persona que ha tenido responsabilidades clave en áreas estratégicas de este Ayuntamiento durante muchos años, como concejal de Servicios Urbanos y de Alcaldía. La investigación judicial que lo señala en Diputación también afecta de lleno a la credibilidad del Ayuntamiento del que fue concejal y abre un abismo de dudas sobre su gestión y trayectoria política», afirmó la portavoz socialista.

El PSOE considera que la única forma de recuperar la confianza de los ciudadanos es «mediante la transparencia y la rendición de cuentas».