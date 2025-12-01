Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fátima Herrera R. I.

Herrera reclama revisar todos los contratos de la etapa de García como concejal de Almería

Sostiene que esta medida es «imprescindible para garantizar la transparencia y disipar cualquier sombra de duda sobre la gestión»

R. I.

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:51

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, solicitó ayer en el Pleno la realización de una auditoría externa y exhaustiva que ... revise todos los contratos vinculados con el ya exconcejal del PP Javier Aureliano García durante su etapa como edil del equipo de Gobierno en el Consistorio, concretamente desde el año 2003. Herrera subrayó durante su intervención en la sesión extraordinaria celebrada ayer que esta medida es «imprescindible para garantizar la transparencia y disipar cualquier sombra de duda sobre la gestión llevada a cabo en los últimos años».

