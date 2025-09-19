Hernando culpa al Gobierno de Sánchez de hipotecar el desarrollo de la provincia de Almería con una red eléctrica saturada Exige actuaciones urgentes porque, afirma el popular, «el futuro industrial, urbanístico e hídrico, así como la llegada de la Alta Velocidad están en riesgo»

A. Maldonado Almería Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:59 Comenta Compartir

El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Rafael Hernando, ha culpado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de hipotecar el desarrollo de la provincia de Almería al no tomar medidas para acabar con la «saturación» de la red eléctrica, y ha anunciado que el Grupo Popular en el Congreso ha solicitado la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, para exigirle actuaciones urgentes porque «el futuro industrial, urbanístico e hídrico, así como la llegada de la Alta Velocidad a la provincia están en riesgo».

Hernando ha señalado que, en la provincia de Almería, ya hay sectores que están sufriendo este colapso de la red de distribución eléctrica, como es el caso de los promotores de vivienda «que no podrán construir más, si no tienen la posibilidad de enganchar las nuevas promociones a la red eléctrica».

Otro de los problemas que sufren los almerienses es, ha declarado, el déficit hídrico. «Es necesario que se amplíen cuanto antes las desaladoras prometidas por el Gobierno», pero según ha explicado el diputado del PP «no será posible hasta que no se solvente el grave problema de colapso que sufre el sector eléctrico».

Retrasos en el AVE

Y en el caso del AVE, que requiere importantes dotaciones de energía eléctrica, ha añadido que «las obras se retrasarán aún más si no tenemos capacidad para que las subestaciones que tienen que abastecer a esta infraestructura estén funcionando al 100%».

Rafael Hernando espera que la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico «tome medidas urgentes y lleve a cabo las inversiones que se necesitan en la red de distribución de la provincia», que se ha convertido en una isla tras el desmantelamiento de la central térmica de Carboneras; un cierre que, según Hernando, «se produjo de manera absolutamente arbitraria porque iban a salvar el planeta, cuando la realidad es que tenemos un presidente que las cierra en Almería para recurrir al mismo tipo de energía generada en Marruecos».

El representante popular ha denunciado, asimismo, que el Gobierno de Sánchez, «el más feminista de la historia de la democracia según el presidente, se ha convertido en el Gobierno más peligroso para las mujeres, en la historia de la democracia».

«Con el tiempo, hemos conocido cómo Sánchez fue beneficiario a título lucrativo del proxenetismo de su suegro; que el número 2 que le acompañaba en el Peugeot, el señor Ábalos, se dedicaba a colocar a barraganas en empresas públicas a cambio de favores sexuales; que el número 3 que le acompañaba también en el Peugeot, Koldo, fue portero de un puticlub, y que, como diputado de referencia en el Congreso, estaba Tito Berni», ha valorado.

Además, ha criticado «el incremento de las violaciones y agresiones sexuales en nuestro país alcanzando cifras récord en 2024 con más de 5.800 violaciones, y se ha referido también al daño que la Ley del Solo Sí es Sí ha causado a las mujeres poniendo en la calle a más de 1.000 depredadores sexuales».

Por último, ha denunciado el «nuevo escándalo que hemos conocido esta semana, con las pulseras telemáticas a maltratadores, y cómo un gran número de mujeres, víctimas de violencia de género, han estado desprotegidas de sus acosadores porque el Gobierno decidió comprar las pulseras en AliExpress».

«Tenemos un gobierno negligente, incompetente y que, a pesar de saber los riesgos que podían ocurrir, decidió seguir adelante y ocultarlo a los ciudadanos. Estamos ante un escándalo más que no puede dejar indiferente al conjunto de los españoles», ha concluido.