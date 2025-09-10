Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un herido en el incendio de un hotel en Almería

El afectado ha sido evacuado a un centro hospitalario al sufrir quemaduras durante el siniestro

Ideal

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:09

Una persona ha resultado herida con quemaduras en un incendio registrado en Almería capital la madrugada de este miércoles, según informa el 1-1-2.

El suceso se ha producido sobre las 00:40 horas, cuando varios testigos han alertado de humo y llamas en una habitación de un recinto hotelero ubicado en la calle Granada.

En el lugar han intervenido efectivos de Bomberos en la extinción del fuego, junto con agentes de Policía Local, Nacional y Protección Civil. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han evacuado a un paciente con heridas por quemaduras a un centro hospitalario.

Según fuentes de los servicios de emergencias, nueve habitaciones han sido desalojadas durante la intervención, al tiempo que los huéspedes regresaron tras concluir las labores de extinción y ventilación del humo.

