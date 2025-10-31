«La herida fue de ocho centímetros, si hubiera querido matarla sería de 27»

«No fue intencionado, la herida fue de ocho centímetros si hubiera querido matarla, habría sido de 27», estas han sido algunas de las palabras ... del acusado T. G. S., de 57 años, en la Audiencia Provincial de Almería durante el juicio con jurado por la muerte a puñaladas en plena calle de Mari Ángeles R. G., propietaria de un pub en Dalías, respecto a la que tenía una orden de alejamiento en vigor por haber intentado prenderle fuego a su local unos meses antes.

En su declaración, el acusado ha indicado que los hechos ocurrieron de forma «accidental» tras un enfrentamiento con la víctima mortal, a la que, según su versión, no fue a buscar al día siguiente de que fuera condenado por quebrantar la orden de alejamiento.

Durante la sesión, el acusado ha dado su versión de los hechos que ocurrieron de forma «fortuita» en la Plaza del Olmo de Dalías en julio de 2023, cuando la víctima circulaba con su vehículo donde él se encontraba en torno a las 18:00 horas después de llevar a afilar un cuchillo que llevaba en el bolsillo trasero de su pantalón.

T. G. S. ha confesado que la víctima le habría increpado justo antes de agredirla, «me dijo: 'Ya no te pones tan chulo ¿eh?'», motivo por el que se acercó a ella y comenzó la disputa que acabaría con un fatal desenlace. «No quería hacerle ningún daño, me había perdido el respeto totalmente», ha subrayado ante el jurado. En ese choque le clavó el cuchillo a la vecina de Dalías, quién se defendió rociándole con un espray rojo y le empujó al suelo «como un perro, me quedé totalmente ciego».

En su versión ante el tribunal, admitió que la agresión con el cuchillo fue «un corte accidental, no fue intencionado, la herida fue de ocho centímetros, si hubiera querido hacerlo a propósito habría sido de 27». En esta línea, ha hecho hincapié en que trató de «taponar la herida» de María, que cayó al suelo «en segundos» cerca de unos contenedores. «Le pedí a un vecino que llamara a una ambulancia», ha reflejado.

En la primera sesión, el magistrado-presidente Luis Columna ha hecho varias llamadas al orden e incluso ha dispuesto un receso de 15 minutos mientras el fiscal interrogaba al acusado ante su estado de alteración, el acusado ha explicado que tras el apuñalamiento se marchó a su casa, donde se quitó la ropa, guardó el cuchillo ensangrentado y llamó a su hermano y a su abogado.

El acusado ha relatado una versión accidental y exculpatoria ante la petición de 15 años de prisión por un delito de homicidio que le imputa la Fiscalía y hasta 20 años de cárcel que pide la acusación particular, que agrava los hechos al ver un asesinato en el que el acusado habría actuado bajo un plan preconcebido y de forma sorpresiva, sin que la víctima pudiera defenderse.

«Le aguanté la puerta para que se fuera»

En cada intervención, el presunto autor de los hechos ha declarado que no estaban en la céntrica plaza de Dalías esperando a que apareciera la víctima sino que el encuentro habría sido causal, toda vez que él no habría iniciado la pelea mediante algún tipo de provocación, lo que se contradice con la versión dada por algunos testigos.

«Ella vino en busca mía», ha manifestado el acusado, quien ha asegurado que él estaba en la plaza «de paso» después de haber acudido a que le afilaran el cuchillo de cocina de 18 centímetros con el que apuñaló a la víctima y que portaba en la parte trasera del pantalón, si bien se encontró con algunos conocidos en la plaza y se puso a charlar con ellos.

Además, el procesado ha insistido en que la víctima comenzó a «increparle» cuando lo vio en la plaza al pasar con su coche mientras él se encontraba en compañía de un vecino. Este mismo vecino, que ha declarado como testigo, ha apuntado lo contrario: que fue el acusado quien comenzó a darle «voces» al ver a la mujer en su coche mientras ella estaba parada en un stop.

En esta línea, ha admitido que tiró «una china» al vehículo para que la mujer se alejara de la zona en la que se encontraba. No obstante, se acercó al coche porque se percató de que «estaba cogiendo algo» en su bolso. Así, ha dicho que cuando fue a bajarse, él echó mano a la puerta para evitarlo. «Le aguanté la puerta para que se fuera», ha defendido antes de añadir que la mujer le habría propinado «manotazos».

Una vez fuera del coche, y según su versión, la mujer se dirigió hacia él con un espray rojo y una navaja que habría sacado de su bolso, mientras que él se retiraba. «Cogí la bolsa y seguí andando para mi casa», ha aseverado de acuerdo con su relato, donde especifica que la mujer le roció con el espray en la cara y los ojos: «Después me achuchó y caí de rodillas, al caerme, me cabreó».

Ante dicha versión, varios testigos que pasaban por la zona han dado detalles diferentes sobre cómo pudo producirse tal discusión, ya que varios de ellos han narrado que vieron a la víctima y al acusado mientras discutían «de frente» y «encarados», sin que el autor del crimen tratara de evitarla.

«Tenía pensado llamarlo y presentarme ante la Guardia Civil. No quería que vinieran a buscarme», ha añadido el encausado, quien ha acusado además a la víctima y a su marido de haberle dado «una paliza» unos días antes, de forma que le «rompieron varias costillas».

«De él te puedes esperar siempre algo»

Durante la primera jornada también ha declarado la persona a la que el acusado acudió para que le afilara el cuchillo que portaba. El testigo ha confirmado que era la primera vez que acudía con un instrumento así y que, cuando llegó, lo llevaba en la mano, por lo que se lo quitó.

«De él te puedes esperar siempre algo», ha contestado después de que la acusación particular le preguntara si lo consideraba como alguien peligroso. El testigo ha ratificado además que el acusado le pidió que el arreglara al punta y que necesitaba el cuchillo para «picar hielo».

No obstante, y en contradicción con la versión del acusado, ha rechazado que le invitara a quedarse allí un rato con él antes de que se marchara del taller. Le dijo que «se iba a su casa, que estaba cansado», toda vez que le ofreció una bolsa para que guardara el cuchillo. «Le dije 'con la fama que tienes, ¿vas a salir así con el cuchillo?, tápalo por lo menos'», ha reproducido.