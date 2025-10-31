Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Primera sesión de la vista oral en la Audiencia Provincial. N. E.

«La herida fue de ocho centímetros, si hubiera querido matarla sería de 27»

El acusado de matar a una mujer en Dalías en julio de 2023 declara ante el tribunal que el ataque fue «accidental, no quería hacerle daño»

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:09

Comenta

«No fue intencionado, la herida fue de ocho centímetros si hubiera querido matarla, habría sido de 27», estas han sido algunas de las palabras ... del acusado T. G. S., de 57 años, en la Audiencia Provincial de Almería durante el juicio con jurado por la muerte a puñaladas en plena calle de Mari Ángeles R. G., propietaria de un pub en Dalías, respecto a la que tenía una orden de alejamiento en vigor por haber intentado prenderle fuego a su local unos meses antes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  2. 2 Detienen en El Ejido a dos empresarios agrícolas, madre e hijo, por explotación laboral
  3. 3 Herido un trabajador al caer de tres metros de altura en Vera
  4. 4 Arranca este viernes el juicio con jurado contra el acusado de matar a la dueña de un pub de Dalías
  5. 5 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  6. 6 La Legión celebrará una Jura de Bandera para personal civil en El Parador
  7. 7 Los robots soldado, los aliados en primera línea de la batalla
  8. 8 Una importante cadena de moda sufre un ciberataque: Aviso a los clientes almerienses
  9. 9 Las obras de eficiencia energética del Ayuntamiento de Vícar están al 99% de ejecución
  10. 10 La térmica de Carboneras desaparece: vuelan el último edificio en pie

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «La herida fue de ocho centímetros, si hubiera querido matarla sería de 27»

«La herida fue de ocho centímetros, si hubiera querido matarla sería de 27»