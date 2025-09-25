Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La hamburguesa almeriense que mezcla el sabor americano y la esencia de Japón

Una hamburguesería de la capital y la primera Izakaya de ciudad se unen para crear una propuesta que mezcla esencia y mucha creatividad

R. I.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:46

La gastronomía almeriense sigue reinventándose con colaboraciones inesperadas. Esta vez, la creatividad de la hamburguesería Kite Burger (Paseo Marítimo, Poeta Durbán 4) se une a la técnica culinaria de Katsu Izakaya (C/ Javier Sanz, 4), el primer y único restaurante de estilo izakaya en Almería, para dar vida a la Kitsu, una hamburguesa de edición limitada que fusiona lo mejor de dos mundos, el sabor americano y la tradición japonesa.

Para quienes no lo sepan, una izakaya es un tipo de taberna japonesa muy popular en el país asiático, donde se sirven platos para compartir en un ambiente distendido, acompañados de bebidas. Estos establecimientos son muy populares como lugares de encuentro después del trabajo, donde se sirven bebidas como cerveza o sake acompañadas de raciones pequeñas para compartir, desde brochetas yakitori y gyozas hasta ensaladas, pescados o platos fritos.

Más que un restaurante formal, se trata de una experiencia social y gastronómica en la que prima la variedad y la convivencia en torno a la mesa.

Crujiente por fuera y jugosa por dentro

Esa filosofía se traslada ahora a un producto tan universal como la hamburguesa, pero con un giro inesperado. La Kitsu se caracteriza por ser crujiente por fuera y jugosa por dentro, con un relleno que ha pasado por un proceso de marinado de 12 horas. Al marinar y sumergir la carne en una mezcla de especias, líquidos y condimentos durante un tiempo prolongado, se potencia el sabor y se mejora la textura, convirtiéndolo en una experiencia más tierna y aromática al paladar.

El resultado se completa con una mayonesa japonesa única, que aporta cremosidad y un matiz diferente, consolidando la unión entre el espíritu callejero americano y la delicadeza de la cocina nipona.

Edición limitada

La hamburguesa estará disponible hasta el 28 de septiembre tanto en los locales como en las principales plataformas de comida a domicilio. Además, quienes la prueben tendrán la posibilidad de llevarse una camiseta exclusiva diseñada para esta colaboración, aunque el verdadero protagonista será siempre el sabor.

Ambos establecimientos han acompañado el lanzamiento con reels creativos en redes sociales, donde muestran los detalles de esta colaboración y animan a los clientes a probarla, recordando que estará disponible solo por tiempo limitado y que se puede conseguir una camiseta.

