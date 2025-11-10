Hallazgo sin precedentes: una medusa del Mar Rojo aparece en el puerto de Aguadulce

El litoral almeriense ha sido escenario del primer avistamiento en Andalucía de una medusa procedente del Mar Rojo y el Indo-Pacífico. Se trata de ... la Cassiopea andromeda, conocida popularmente como la 'medusa invertida de manglar' por su peculiar forma de reposar sobre el fondo marino con los tentáculos hacia arriba.

El hallazgo sin precedentes de este ejemplar, que es alóctono (ajeno al ecosistema almeriense), se ha producido en el puerto de Aguadulce, en el municipio de Roquetas de Mar, y ha sido confirmado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El descubrimiento ha sido certificado tras la observación del ejemplar por parte de integrantes de un centro de buceo local, cuya alerta ha permitido la verificación de la especie por especialistas. Se trata de la primera ocasión que se localiza una Cassiopea andromeda en el medio marino andaluz, lo que ha dado lugar a múltiples especulaciones sobre las causas.

Entrada a través del Canal de Suez

Esta medusa es una especie lessepsiana, es decir, que ha accedido al Mediterráneo a través del Canal de Suez, vía que desde su apertura ha permitido la entrada de organismos del Mar Rojo o la zona Indo-Pacífica, que conecta los océanos Índico y Pacífico. Conocida desde 1903 en Chipre, comenzó a expandirse por el Mediterráneo oriental a finales del siglo XX y, desde 2010, ha sido detectada en Grecia, Libia, Malta, Sicilia y Túnez.

Aunque la localización de esta medusa se limita por ahora al puerto de Aguadulce, es decir, en una zona donde el baño está prohibido, los expertos no descartan que el calentamiento de las aguas mediterráneas esté favoreciendo la expansión de especies tropicales, como ya se ha registrado en meses previos en aguas almerienses.

Ampliar Imagen de las medusas en el fondo del puerto de Aguadulce.

De hecho, recientemente, un estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha identificado 25 nuevos registros de peces en el Mediterráneo español, de los cuales 23 son especies nunca documentadas antes. Muchas de estas proceden de zonas tropicales y encuentran ahora en el sur peninsular un hábitat adecuado para asentarse y competir con la fauna local.

No obstante, aunque el calentamiento global y de la temperatura de las aguas es una opción posible, también se baraja la posibilidad de que su presencia esté relacionada con un escape accidental desde acuarios. Así, según la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, «su localización confinada en un entorno portuario podría hacer sospechar de un posible escape de ejemplares procedentes de acuariofilia».

Una leve picadura

La 'medusa invertida de manglar' es urticante, con una picadura de intensidad media, pero en este caso no representa un riesgo para los bañistas, ya que no habita en zonas de baño. Por el momento, la Junta de Andalucía considera que no supone una amenaza inmediata para las especies autóctonas, aunque su capacidad de desplazamiento y dispersión larvaria podría facilitar su expansión. Por ello, se estudian posibles medidas de control y erradicación si se detectan nuevos ejemplares.

Además, la Consejería de Sostenibilidad ha hecho un llamamiento a clubes de buceo, entidades científicas y ciudadanía para comunicar cualquier observación de especies desconocidas o potencialmente invasoras. También ha recordado la prohibición de liberar especies exóticas en el medio natural, una práctica que puede alterar los ecosistemas marinos.