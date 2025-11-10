Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un buceador hace una pasada de reconocimiento de las medusas.

Hallazgo sin precedentes: una medusa del Mar Rojo aparece en el puerto de Aguadulce

La Junta de Andalucía confirma la presencia en aguas almerienses de Cassiopea andromeda, una especie que no pertenece al ecosistema de la zona y que, además, es urticante

E. Gabriel Llanderas

Almeria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:33

El litoral almeriense ha sido escenario del primer avistamiento en Andalucía de una medusa procedente del Mar Rojo y el Indo-Pacífico. Se trata de ... la Cassiopea andromeda, conocida popularmente como la 'medusa invertida de manglar' por su peculiar forma de reposar sobre el fondo marino con los tentáculos hacia arriba.

