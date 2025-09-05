Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las embarcaciones del Servicio Marítimo de Guardia Civil. Ideal

Hallan el cadáver de un migrante en una playa de Cabo de Gata

Tras la búsqueda de Guardia Civil y Salvamento Marítimo se elevan a ocho los cuerpos localizados esta semana

E. P.

Almería

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:21

El cadáver de otro de los migrantes que viajaba a bordo de una de las pateras que alcanzaban el pasado miércoles las costas de Carboneras y Níjar, en la provincia de Almería, eleva a ocho el número total de fallecidos localizados por las autoridades y servicios de emergencias esta semana.

Fuentes de la investigación han confirmado que el cuerpo sin vida de este último migrante fue localizado poco antes de 14.00 horas de este jueves en la playa de la Almadraba de Monteleva, en el término municipal de Almería.

Las mismas fuentes han señalado que se correspondería con un varón que viajaba a bordo de la patera con 37 personas -entre ellas dos mujeres y tres menores- que fue localizada en la zona de Las Salinas de Cabo de Gata, de la que también procede uno de los siete fallecidos hallados el miércoles.

Los servicios de emergencias junto con Guardia Civil han mantenido hasta este mismo jueves un dispositivo de búsqueda ante la posible aparición de nuevos cadáveres que ya se ha dado por finalizado.

Fueron los servicios de Protección Civil en Carboneras los que el pasado miércoles llegaron a recuperar hasta seis cuerpos en aguas del municipio tras los avisos recibidos por parte del 112 a primera hora de la mañana.

Los seis fallecidos hallados en aguas de Carboneras irían a bordo de una embarcación 'go fast' en las que viajaban otras 26 personas, que consiguieron llegar por sus medios a la playa de Los Muertos.

Esta intervención se realizó sobre las 0.30 horas por parte de la Guardia Civil, si bien los avisos sobre la presencia de cadáveres en el mar comenzaron a recibirse a partir de las 8.00 horas.

Así, fueron dos los cadáveres extraídos del mar en la playa de Las Marinicas mientras que el resto fueron apareciendo progresivamente hasta las 13,30 horas en las playas de El Corral y en Los Muertos. Todos ellos fueron trasladados al Instituto de Medicinal Legal (IML) para someterse a una autopsia y confirmar, en su caso, la muerte por ahogamiento.

