El hábitat natural de una mariposa 'única', amenazado por la red eléctrica Baza-Antas

El estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica se podrá consultar a partir de este viernes durante treinta días en las sedes del Gobierno ... de Almería y Granada, pero la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación de Granada avanzó ayer a esta redacción que la adenda al proyecto incluye dos variantes sobre «un tramo que afectaba a una zona de protección de murciélagos y otro tramo que afectaba a una zona de protección de aves».

Sin embargo, entre las más de 5.000 alegaciones presentadas al anterior trazado se encontraba la de la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio, Zerynthia, que elaboró un detallado informe a petición de Red Eléctrica en el que ponía de manifiesto que la línea eléctrica prevista pasaba justo por uno de los hábitats clave de la mariposa 'Euchloe bazae', el Barranco del Espartal.

La mariposa azufrada ibérica es un endemismo ibérico que se distribuye en apenas 200 kilómetros cuadrados en todo el mundo, en las provincias de Zaragoza, Huesca y Granada, en concreto en la Hoya de Baza, y fue incluida en 2019 en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en la categoría «en peligro de extinción».

El mismo riesgo que el lince

El presidente de Zerynthia, Yeray Monasterio, está convencido de que su propuesta fue tenida en cuenta por Red Eléctrica –ya que el nuevo trazado no pasa por el Barranco del Espartal–, pero sigue amenazando el hábitat de la mariposa azufrada ibérica en otras zonas.

La asociación había propuesto un trazado alternativo por el sur de la autovía del Almanzora, un terreno «muy humanizado», con numerosas explotaciones agrícolas y de escaso valor ecológico, pero Red Eléctrica ha optado por tender la línea al norte de esa carretera.

Monasterio recuerda que, pese a su enorme valor ecológico, la Hoya de Baza no disfruta de ninguna figura de protección. «Tristemente, a nuestros ojos parece un secarral, pero concentra una biodiversidad brutal», asegura el presidente de Zerynthia, que reclama la inclusión del hábitat de 'Echloe bazae' en la Red Natura 2000 y en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía. «Esta mariposa tiene el mismo nivel de protección que el lince ibérico, pero muchísimo menos territorio», recuerda.

La asociación, que prevé presentar de nuevo alegaciones, lamenta que el nuevo trazado propuesto de la línea 400 Kv «sienta un mal precedente» y abre la puerta a la sustitución masiva de los cultivos de olivos, almendros, pistachos, espartizales y zonas de pasto por megahuertos solares.