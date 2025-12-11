Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ejemplar de la mariposa 'Euchloe bazae'. José Ángel Rodríguez

El hábitat natural de una mariposa 'única', amenazado por la red eléctrica Baza-Antas

La 'Euchloe bazae' es una especie endémica de la Península Ibérica que se encuentra en peligro de extinción, alega una protectora al informe inicial del proyecto

I. Gallastegui / J. Utrera

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 19:39

El estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica se podrá consultar a partir de este viernes durante treinta días en las sedes del Gobierno ... de Almería y Granada, pero la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación de Granada avanzó ayer a esta redacción que la adenda al proyecto incluye dos variantes sobre «un tramo que afectaba a una zona de protección de murciélagos y otro tramo que afectaba a una zona de protección de aves».

