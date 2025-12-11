Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Habilitan cuatro puntos de vacunación sin cita en espacios de alta afluencia de Almería

Almería, Roquetas, Vera y Huércal-Overa contarán con espacios para protegerse contra la gripe y la covid en centros comerciales y puntos neurálgicos

David Roth

Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:21

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció ayer en comisión parlamentaria que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) organiza este sábado 13 ... de diciembre una jornada extraordinaria de vacunación sin cita en 41 puntos externos de vacunación en centros comerciales y otros espacios de alta afluencia en toda Andalucía. Una medida que «se suma a las jornadas sin cita organizadas los miércoles en los centros sanitarios, que está teniendo un estupenda acogida».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

