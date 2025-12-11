Habilitan cuatro puntos de vacunación sin cita en espacios de alta afluencia de Almería

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció ayer en comisión parlamentaria que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) organiza este sábado 13 ... de diciembre una jornada extraordinaria de vacunación sin cita en 41 puntos externos de vacunación en centros comerciales y otros espacios de alta afluencia en toda Andalucía. Una medida que «se suma a las jornadas sin cita organizadas los miércoles en los centros sanitarios, que está teniendo un estupenda acogida».

El despliegue territorial, cuya información está disponible en la web del SAS (https://sspa.lajunta.es/sabadosincita), contempla la habilitación de cuatro puntos de vacunación en Almería ubicados en centros comerciales y localizaciones estratégicas de alto tránsito.

El operativo, conformado por 41 equipos de enfermería, con 150 enfermeras en toda Andalucía se desplegará concretamente en el Centro Comercial Torrecárdenas, de 11:30 hasta las 19:30 horas; en el centro comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar en el mismo horario; en la Plaza de la Constitución de Huércal Overa, de 10 a 14 horas, y también en dicha franja en la Plaza Mayor de Vera.

Tal y como explicó el titular de Sanidad en la comisión de Sanidad del Parlamento, en Andalucía «nos hemos adelantado al resto de España en la campaña 2025-2026 contra la gripe y otros virus respiratorios y hemos puesto en marcha un plan propio de acción contra la gripe». En este sentido, Antonio Sanz subrayó que «Andalucía ha superado ya, en poco más de dos meses, el total de vacunas frente a la gripe administradas en toda la campaña de vacunación anterior con 1,73 millones de dosis de la vacuna antigripal».

De las dosis administradas,detalló el consejero, más de un millón son mayores de 60 años y los menores de entre tres y cuatro años han podido vacunarse en su centro escolar. Respecto a otros virus respiratorios, Antonio Sanz explicó también que más de 725.000 andaluces han recibido la vacuna frente a la covid y que en las residencias de mayores se ha alcanzado el 90,1% de cobertura frente a la gripe y del 77,9% frente a la Covid. Otro grupo diana, el de embarazadas, acumula ya 14.492 vacunadas de gripe. Respecto a la campaña contra la bronquiolitis VRS, se ha alcanzado el 94% de cobertura con lo que hay inmunizados casi 37.000 bebés.

Unos datos, relató Sanz, que «nos invitan a ser optimistas, pero en ningún caso nos deben llevar a bajar la guardia frente a posibles contagios». El consejero quiso también mostrar su agradecimiento a los profesionales sanitarios, especialmente de la enfermería, «por su magnífica labor» y también a los ciudadanos por su concienciación, ya que, dijo, «la vacunación es la mejor arma para protegernos y proteger a los demás».