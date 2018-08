«Me gustaría hacer las cosas por mí misma, sin ayuda de la gente» El acceso a una tienda no está adaptado. / N.E. En Almería hay 45.817 personas que sufren discapacidad y movilidad reducida que en su día a día sufren impedimentos para poder sentirse realizados NEREA ESCÁMEZ ALMERÍA Jueves, 16 agosto 2018, 01:51

Hay ciertos obstáculos que para una persona que goza de un perfecto estado de salud pueden ser insignificantes, pero para personas como María José López, que viven su día a día condicionados por su entorno, no lo son en absoluto. Con un semblante serio, se maneja en su silla de ruedas día a día en busca de un local accesible para comprar el pan, un cajero adaptado que le permita sacar dinero o ir a cualquier tienda sin la ayuda de nadie. «Una persona que no va en silla de ruedas no nota los impedimentos, pero en el día a día, yo no puedo comprar en ciertas tiendas o sacar dinero en algún cajero porque son accesos muy normalizados», manifiesta.

Respecto a la calle, expresa que «ese problema no es para tanto, porque Almería en sí, es accesible» sino que «el verdadero problema radica en como acceder a los sitios». María José describe detalladamente que su problema va más allá. Sobre todo cuando va al médico. «Una consulta de una ginecóloga no está habilitada para una persona con movilidad reducida o discapacidad, esos temas son más importantes que lo que puede ser un día a día, porque no se piensa en todo el mundo», se lamenta mientras mira a su alrededor.

Ella es vicepresidenta de Verdiblanca, Asociación de Personas con Discapacidad y respecto a la ciudad en la que reside opina que «Almería está muchísimo más accesible que hace cinco años». Las barreras arquitectónicas, son todos aquellos impedimentos u obstáculos físicos que limitan la movilidad de los individuos. En el caso de los discapacitados, supone un aislamiento o impedimento social. Estos impedimentos pueden encontrarse en espacios públicos y vías públicas, en el interior de los edificios y en el transporte público o privado. «Almería no es un 100% de accesibilidad, pero sí tiene más de un 70%», explica.

De las zonas más accesibles, resalta que en los centros comerciales «no hay grandes problemas» aunque detalla que «sí que es cierto que yo voy con mi bastón a veces y no hay bancos para poder descansar» pero María José reincide en el verdadero problema que «está en el día a día, en las panaderías, farmacias o incluso tiendas de chucherías».

En monumentos como la Alcazaba, la vicepresidenta de Verdiblanca dice que «se puede acceder» pero tiene un gran problema si decides ir solo, «la entrada es muy complicada porque tienes que estar muy preparado físicamente, no puedes ir si no es con ayuda». Por el contrario, resalta que «por el interior, está muy bien adaptada aunque hay sitios que no se pueden llegar a visitar en su totalidad pero es algo que entendemos». Referente al Museo Arqueológico, lo resalta como «totalmente accesible» al igual que el Teatro Cervantes que «está bien pero el inconveniente hay que esperar a los últimos».

La ciudad «ha cambiado», comenta con orgullo y María José expone que incluso «en los medios de transporte públicos se ha notado una gran mejoría, respecto a hace algunos años porque para empezar, a nadie se le ocurre comprar una flota de autobuses urbanos en los que no haya plataformas» en cambio, la verdadera problemática del transporte se encuentra «con los taxis» porque «son muy pocos los que hay y encima con horario restringido», expone. «En verano, tienen un horario marcado y a las doce de la noche no puedes salir fuera y pedir un taxi porque no hay pero por suerte la ciudad es relativamente pequeña y puedes ir con facilidad a los sitios», dice María José López.

Con el número de tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, en la provincia se ha alcanzado la cifra de 4.519 personas y sin dudarlo, hace hincapié en el uso de la tarjeta de los aparcamientos. «La gente debería entender que no es una zona privilegiada de aparcamiento, sino una zona necesaria de aparcamiento para personas que tenemos que acercarnos más a los sitios», critica. María José López se lamenta y expresa que «hay momentos de enfado» sobre todo por las «falsificaciones de tarjetas» ya que es un tema que «debería estar más regulado».

La accesibilidad de Almería en parte es «responsable» por el Ayuntamiento con su «colaboración con Verdiblanca». La vicepresidenta de la asociación, piensa que «estar con una confrontación con el Ayuntamiento de Almería, pensamos que no sale rentable. La colaboración es totalmente buena y más positiva. Y llevamos colaborando con ellos cinco años y hemos conseguido más cosas desde este lado, como por ejemplo, que se circule por los carriles bici y es más aprovechable para personas de movilidad reducida».

De ninguna manera los «problemas» de la vida cotidiana lo achaca a las acciones del Ayuntamiento porque «no es problema de agenda política, es simplemente de la vida cotidiana», apunta. Por ello pone como ejemplo, la recogida de cartas, «los buzones no están a la altura para personas con movilidad reducida o discapacidad y a veces tenemos que pedir ayuda para coger las cartas» y aunque «en general la gente suele tener buena disposición», María José insiste que «desearía hacerlo por mí misma, sin ayuda de la gente».

En Almería se suma una cifra de 45.817 de las personas que sufren discapacidad. «Tenemos que hacernos visibles para conseguir algo grande», desea María José respecto a las barreras de accesibilidad. «Son cosas minúsculas pero la gente debería tener más concienciación», sentencia porque le gustaría que «la gente pensara de otra manera y en vez de ayudarnos, que estudien cómo hacer que no sea necesario».