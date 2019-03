Guirao critica la «bronca, la pelea y las noticias falsas» de la derecha frente a un PSOE de «concordia» Ideal El ministro de Cultura y Deportes afirma que el PP, desde el gobierno, provocó una situación que no recordaba «desde pequeño»: «Tener trabajo y ser pobre, no llegar a lo mínimo» MIGUEL CÁRCELES Sábado, 23 marzo 2019, 16:51

El ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, el pulpileño José Guirao, ha criticado esta mañana a los partidos de la derecha -bloque en el que ha englobado, sin mencionarlos de forma específica, a PP, Cs y Vox- por imponer una oposición en la que se mantienen en la escena pública «la bronca, la pelea y las noticias falsas, la tergiversación o las mentiras». A su juicio, los presidentes de estos partidos obtendrán un resultado negativo frente a un gobierno que ha dibujado como el de la «concordia, la integración y el diálogo». «Son jóvenes, inexpertos No tienen 140 años de historia. Si alguien sabe cómo es la sociedad española, independientemente de a quién se vote, es este partido», ha mencionado en un acto con militantes y simpatizantes socialistas en el que se ha presentado la candidatura del PSOE a las municipales del 26 de mayo.

«España es en su mayoría pacífica, quiere tranquilidad, no quiere ruido. Quiere oportunidades, trabajar, desarrollarse libremente. Esos que viven de la confrontación que sepan que, lo siento por ellos, se están equivocando. No representan a la sociedad española. La mayoría es constructiva y quiere progreso, no quiere peleas ni broncas», ha advertido el cabeza de lista del PSOE en las próximas elecciones generales por la circunscripción electoral almeriense.

Guirao ha apoyado a Adriana Valverde, candidata de su partido a la Alcaldía de Almería, y a los 30 nombres que le acompañan para optar al Ayuntamiento y ha reivindicado para el PSOE la mesura, la lucha contra las desigualdades, contra la precariedad y en favor del sostenimiento del estado del bienestar. Por ello recordó algunas de las medidas implementadas por el Ejecutivo del que es miembro, como la subida del salario mínimo interprofesional, de las pensiones o la «mejora», dijo, en dependencia. «Los que estaban gobernando querían que saliendo de la crisis las cosas siguieran igual que durante la crisis. Que los depauperados no pudieran progresar, taponar el ascensor social. Que un hijo de una empleada del hogar o de un fontanero no pudiera llegar a las máximas cotas por la enseñanza», afeó Guirao. «Hemos visto algo increíble, que no recordaba desde pequeño. Se puede tener trabajo y ser pobre», afeó el ministro, para remarcar seguidamente que el PSOE «le ha dado la vuelta a la baraja». «Es fruto del trabajo de todos los ministerios, cada uno en su materia, contra las desigualdades», abundó.

El ministro apuntó como línea de trabajo inmediata la continuidad en los objetivos de sostenibilidad ambiental y también deslizó las posibilidades de territorios como Almería en el desarrollo de industrias culturales.