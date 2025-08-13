Guía de un farmacéutico para un verano saludable Las farmacias almerienses ofrecen consejos imprescindibles para proteger la piel, la vista, la alimentación y los medicamentos durante el estío

David Roth Almería Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:35 Comenta Compartir

Con la llegada del verano y el consiguiente aumento de las temperaturas, los farmacéuticos de la provincia de Almería lanzan un mensaje claro a la población: disfrutar del verano sí, pero siempre con cabeza. Por ello, desde las farmacias comunitarias se ofrecen una serie de consejos y recomendaciones con el objetivo de pasar un verano saludable y minimizar los riesgos que el calor, el sol o los cambios de rutina pueden suponer para la salud en esta época del año.

Entre las principales pautas que sugieren los farmacéuticos se encuentran protegerse adecuadamente del sol utilizando fotoprotectores adaptados a cada tipo de piel, emplear gafas de sol homologadas con filtro ultravioleta, mantener una hidratación constante, aumentar la ingesta de frutas y verduras frescas y preparar un botiquín de viaje con medicamentos y productos sanitarios básicos. Todo ello con la finalidad de promover hábitos de vida saludables, mejorar el cuidado de la salud y garantizar un buen uso y conservación de los medicamentos durante los meses estivales.

Estas recomendaciones forman parte de la campaña sanitaria 'Cuidados del verano 2025', una iniciativa promovida por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos que recoge consejos prácticos sobre cómo protegerse durante las horas de mayor calor, cuidar la piel y los ojos frente a la radiación solar, seguir una alimentación equilibrada, y conocer las claves para conservar bien los medicamentos en verano. También ofrece orientaciones para preparar un botiquín completo y saber qué documentación sanitaria es necesaria si se padece alguna enfermedad crónica.

En este sentido, los farmacéuticos almerienses insisten en la importancia de extremar la precaución en los colectivos más vulnerables de la población, como las personas mayores, los niños, las embarazadas o los pacientes crónicos, ya que el impacto de las altas temperaturas puede ser más grave en estos casos. Así lo recuerda Gema Martínez Soler, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Almería, quien destaca que «el verano es para disfrutarlo, pero sin olvidar cuidar la salud y proteger especialmente a quienes más lo necesitan».

Protección solar

En relación con la exposición al sol, los profesionales de la farmacia advierten de que hacerlo de manera irresponsable puede ocasionar daños importantes en la piel, como quemaduras solares, fotoenvejecimiento, reacciones alérgicas, fotosensibilidad e incluso enfermedades graves como el cáncer de piel. Por ello, recomiendan la autoexploración frecuente para detectar cualquier cambio sospechoso en la piel mediante la regla del ABCDE, que ayuda a identificar posibles lesiones malignas observando la Asimetría, los Bordes, el Color, el Diámetro y la Evolución de manchas o lunares.

Además, subrayan que la mejor prevención es exponerse al sol de forma responsable: evitar tomar el sol entre las 12:00 y las 16:00 horas, aplicar fotoprotector tópico de amplio espectro según el fototipo, hacerlo media hora antes de la exposición y renovar la aplicación cada dos horas o tras el baño. También recuerdan que no debe usarse el fotoprotector si ha superado su PAO (periodo de vida útil tras el primer uso). Complementar con ropa protectora de color claro y con UPF (factor de protección ultravioleta), mangas largas cuando sea posible, sombreros, gorras y buscar la sombra, son medidas igualmente necesarias. Asimismo, se aconseja la fotoprotección oral como complemento —nunca como sustituto— de la protección tópica.

Ojos a salvo del sol

Otro de los aspectos en los que hacen especial hincapié es la protección ocular frente al sol, un factor que a menudo se descuida. Para ello, recomiendan el uso de gafas de sol homologadas que bloqueen al menos el 99% de los rayos ultravioleta, incluso en días nublados. El sol puede provocar patologías como el pterigión (crecimiento anormal de la conjuntiva que invade la córnea), la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), cáncer ocular, fotoqueratitis, conjuntivitis actínica, cataratas o retinopatía solar, que en muchos casos pueden prevenirse con una protección adecuada.

En cuanto a la alimentación en verano, los farmacéuticos aconsejan optar por platos ligeros, frescos y de fácil digestión, como ensaladas, gazpachos o sopas frías. También es esencial mantener una hidratación constante, especialmente en personas mayores y niños, que son más sensibles a la deshidratación. Además, recomiendan priorizar el consumo de frutas y verduras, elegir proteínas magras como pollo, pescado y legumbres, e incluir grasas saludables como el aceite de oliva, aguacate o frutos secos. De igual modo, advierten sobre la necesidad de limitar los ultraprocesados y desmentir algunos bulos alimentarios que circulan en verano, como que beber agua fría engorda o que no se debe comer fruta por la noche.

Botiquín de viaje

Para quienes se preparan para viajar, los farmacéuticos recuerdan la importancia de preparar un botiquín sanitario adecuado que incluya analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios no esteroideos, antihistamínicos, antidiarreicos, sales de rehidratación oral, antiácidos, medicamentos para el mareo, apósitos, tiritas, antisépticos, repelentes de insectos y lociones postsolares y postpicaduras. Este botiquín debe adaptarse al destino, al tipo de viaje y a las necesidades personales de cada viajero.

Si el paciente sigue un tratamiento crónico, es conveniente llevar un informe médico o la hoja de medicación que justifique su uso, así como la tarjeta sanitaria, la cartilla de vacunación y datos de contacto de los centros sanitarios próximos al lugar de destino. Además, se debe comprobar que los medicamentos se mantengan a la temperatura adecuada y en condiciones óptimas de conservación. Para los medicamentos termolábiles que requieren frío, es recomendable transportarlos en neveras portátiles. También se aconseja llevar en el equipaje de mano aquellos medicamentos imprescindibles o que puedan ser difíciles de conseguir en el destino.

Con todas estas recomendaciones, los farmacéuticos de Almería animan a la población a disfrutar del verano con salud y seguridad, recordando que las farmacias son un punto de información y asesoramiento accesible para resolver cualquier duda relacionada con el cuidado de la salud durante la época estival.