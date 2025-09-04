La Guardia Civil y Salvamento Marítimo rastrean la costa en busca de posibles cadáveres de migrantes Los siete cuerpos aparecidos este miércoles están en el Instituto de Medicina Legal a la espera de la autopsia

Nerea Escámez Almería Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:24

Agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Almería y Salvamento Marítimo se encuentran rastreando el litoral almeriense ante la posible aparición de nuevos cadáveres de migrantes que no hayan podido llegar a la costa tras dejar su país de origen. Esta labor se está realizando después de que siete migrantes perdieran ayer la vida en aguas de la provincia.

Seis de ellos se localizaron en la playa de Los Muertos (Carboneras) y otro, en La Fabriquilla (Cabo de Gata). Ahora, estos cuerpos se encuentran en el Instituto de Medicina Legal (IML) a la espera de que la autopsia determine su causa de muerte.

El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, ha subrayado que los migrantes «se juegan la vida» cuando se suben a este tipo de embarcaciones. «No vienen por capricho ni para delinquir, sino a buscar una vida mejor que, a veces, a pocos metros de llegar a la orilla, les ocurren estas desgracias que deberían conmovernos a todos».