La Guardia Civil realiza más de 2.000 pruebas de alcohol y drogas durante la Feria de Almería

Agentes de Tráfico contabilizan 300 positivos en alcoholemia y 150 en estupefacientes en agosto

N. E.

Almería

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:10

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Almería ha realizado más de una treintena de controles con cerca de 2.500 pruebas de alcohol y drogas durante el dispositivo establecido en la Feria de Almería para garantizar la seguridad vial.

El dispositivo llevado a cabo en estrecha colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería logró garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, minimizar los riesgos derivados de la conducción y disuadir aquellas conductas que comprometiesen la seguridad vial.

En total, durante el mes de agosto han realizado más de 23.000 pruebas que han dado como resultado cerca de 300 positivos de alcohol. Esto es, un 10% menos que en el mismo periodo del año 2024, mientras que los positivos por droga han sido 150, cerca de un 8% más que el año pasado, destacando que han llevado a cabo un 13% más de pruebas respecto al ejercicio anterior

