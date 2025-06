La Guardia Civil pone el foco en las gasolineras 'low cost' que abastecen al fenómeno del petaqueo

Nerea Escámez Almería Jueves, 12 de junio 2025, 23:37 Comenta Compartir

El petaqueo se ha convertido en el negocio auxiliar del narcotráfico. Una modalidad que ha extendido sus tentáculos en la provincia y desde la Guardia Civil trabajan en la persecución de esta actividad vinculada a las organizaciones criminales que operan a lo largo y ancho del litoral.

Es el caso de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) que, en su tarea de persecución del tráfico de drogas y la lucha contra la inmigración irregular en espacios transfronterizos, realiza una labor de prevención enfocada en la inspección y el control de la gasolina en puntos estratégicos de la provincia para evitar que los petaqueros se salgan con la suya.

En particular, el foco está puesto en las gasolineras 'low cost' con régimen desatendido, es decir, las que no tienen personal en la instalación. Para ello, los agentes hacen un seguimiento para evitar que el combustible llegue a altamar. Así ha dado cuenta el sargento de la unidad en El Ejido, César David Hernández, en una jornada de la UNED basada en 'Nuevas perspectivas en la lucha contra el narcotráfico'. Se considera de «obligado cumplimiento» que aunque una gasolinera opere en régimen desatendido limite el tiempo de suministro a tres minutos en los surtidores y un volumen máximo de 75 litros de carburante, no obstante, los petaqueros se saltarían este tope para cargar las embarcaciones 'go fast' y emprender su viaje a mar adentro cargados de petacas.

La actuación policial se centra en comprobar las irregularidades de las operaciones de los surtidores, «requerimos ese registro que refleje la fecha, la hora, los litros o tipo de combustible y el método de pago», traslada el sargento jefe de la unidad.

Si bien la autoridad sancionadora le corresponde a la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, la Guardia Civil, en materia de prevención, se centran en los requisitos normativos, los derechos de los consumidores y la normativa de abastecimiento para, cuando reciben el informe, lo remiten a Industria y este, en base a la actuación policial, abrirá el expediente sancionador.

En lo que respecta a sus últimas actuaciones, Hernández expone que ya se han enfrentado a situaciones con «pagos en efectivo en grandes cantidades y muy repetidas», ya que los petaqueros cargan los envases en volúmenes elevados y en tiempo muy corto. Como ejemplo, arroja casos con operaciones de más de 186 litros de gasolina por 250 euros o de 149 litros por 200 euros en una estación de servicio del Poniente almeriense. «Es un volumen que no entraría en un depósito normal de un turismo», sentencia. «Si la gasolinera no cumple con el límite, está favoreciendo al suministro ininterrumpido de un volumen enorme de combustible», detalla, por lo que se estaría facilitando «las grandes cantidades de carburante a presunta disposición de organización».

Además, en el resto de la jornada también han intervenido, además, Ángel García, teniente de la Unidad Orgánica Policía Judicial de la Comandancia de Almería que ha abordado la creación del petaqueo como una nueva actividad vinculada al narcotráfico así como las dificultades a la hora de la investigación.

Por otra parte, José Manuel Moreno Ortiz, jefe del servicio de apoyos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado en España que ha abordado el 'Funcionamiento del CITCO y apoyo a actuaciones policiales' y, para cerrar la jornada, Déborah Díaz-Jiménez Triviño, fiscal de la Fiscalía Provincial de Almería ha desgranado los 'Aspectos jurídicos clave para la reprensión del uso de embarcaciones de alta velocidad en actividades delictivas'.

