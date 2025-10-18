La Guardia Civil interviene tres barcos y más de 1.000 litros de gasolina derivadas del petaqueo Durante la madrugada hoy, la Guardia Civil, frustra otro intento de embarcaque de combustible en la playa del Palmer, Enix, donde se ha intervenido otro vehiculo, otras 53 garrafas de combustible y detenido a una persona

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:55 Comenta Compartir

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, desde el pasado día 15, realiza diferentes actuaciones contra las organizaciones criminales cuyas actividades están relacionadas con el contrabando, el tráfico ilegal de personal y otros delitos, procediendo a su vez a nivel administrativo por distintos ilícitos.

De entre las diferentes intervenciones realizadas por la Guardia Civil en la lucha contra este tipo de organizaciones y actividades ilícitas, caben destacar la intervención, en la noche del pasado día 15, de una embarcación, dedicada a actividades de contrabando, sobre la cual, junto con los indicios extraídos de la misma se inicia una investigación.

En la madrugada del día 16, la Guardia Civil a través del SIVE detecta la entrada de una embarcación en la zona costera de Villaricos. A partir de ese momento, se coordina un dispositivo con patrullas en tierra y mar, por parte del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que, garantizando la seguridad de las personas migrantes, continúa el seguimiento de la embarcación para llevar finalmente a cabo su interceptación. Como resultado, se detiene a las tres personas responsable de esa peligrosa travesía, tras haber emprendido su huida a pie, los cuales son detenidos tras una larga y compleja persecución por zonas de acantilados.

De igual manera, durante la madrugada del día 17, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, frustra el embarco de más de 1.000 litros de combustible que se pretendía realizar en la Isleta del Moro, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata. La organización, que presta apoyo logísticamente a los grupos criminales, utilizaba una furgoneta para llevar a cabo el traslado de la gasolina obtenida de gasolineras de la zona. La colaboración ciudadana, conjuntamente con los medios de detección disponibles por la Guardia Civil, posibilitan el despliegue de varias patrullas de servicio las cuales, sorprenden a los responsables que tienen que dejar abandonado el combustible y huir en la embarcación. En dicha huida distintas garrafas caen al mar, con el riesgo adicional medioambiental para el ecosistema de la zona protegida. La investigación de este hecho supone la posible imputación a los responsables de delitos de riesgo contra la seguridad colectiva y el medio ambiente, entre otros, además del ámbito administrativo por el traslado de dichas cantidades de gasolina en vehículos no especialmente habilitados para dichas operativas. Durante la misma madrugada, patrullas que desarrollan la vigilancia de la costa localizan en Roquetas de Mar una embarcación que había quedado a la deriva en la playa, próxima a zonas de especial protección. Se ha iniciado una investigación para aclarar las causas de esa extraña circunstancia.

Ademas, durante la madrugada hoy, la Guardia Civil, frustra nuevamete otro intento de embarcaque de combustible en la playa del Palmer, Enix, donde se an intervenido otro vehiculo, otras 53 garrafas de combustible y detenido a una persona.

La Comandancia de la Guardia Civil de Almería cuenta con distintas capacidades, aéreas, terrestres, marítimas, tecnológicas de identificación y detección para actual contra las organizaciones criminales, conjuntamente con la alta capacitación de su capital humano por la experiencia en la lucha contra este tipo de tráficos ilegales y delitos. No obstante, es necesario destacar la activa colaboración ciudadana que se viene registrando, dada la sensibilización social y el rechazo que estos delitos generan entre la población, tanto por el riesgo para la seguridad colectiva, como para el medio ambiente y las personas que sufren la actuación de estos grupos criminales.