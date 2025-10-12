La Guardia Civil, «eficacia y humanidad» al servicio del pueblo La Comandancia de Almería recibe el acto conmemorativo en honor a la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo

B. Abril Almería Domingo, 12 de octubre 2025, 13:32 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

La Guardia Civil de Almería ha conmemorado este domingo la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo, en un acto presidido por el subdelegado del Gobierno, José María Martín y por el coronel José Antonio Carvajal Cantarero.

Tras pasar revista a la formación por parte del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, el evento ha comenzado con el izado de la enseña nacional y la entrega de distinciones y reconocimientos, tanto a militares como a personal civil, a quienes el subdelegado y el coronel han dedicado palabras de agradecimiento. «Cada una de esas condecoraciones es el reflejo de un esfuerzo personal, pero también de un compromiso colectivo con la seguridad, la justicia y el bien común. Mi más sincera enhorabuena y gratitud en nombre del Gobierno de España», ha señalado en su discurso José María Martín.

En su intervención, según ha trasladado la Subdelegación en un comunicado, el subdelegado del Gobierno ha destacado la vocación de servicio, la generosidad y «una voluntad firme de proteger» como los principales valores de la Guardia Civil y ha subrayado su trabajo «comprometido, profesional y riguroso» en aspectos como la lucha contra las mafias que trafican con drogas y con personas, de las que, ha dicho, «intentan aprovecharse de la vulnerabilidad de los más débiles y poner en riesgo la convivencia».

La Guardia Civil de Almería, ha afirmado Martín, ha conseguido grandes resultados en el último año en el combate contra la delincuencia organizada, contra la producción y tráfico de marihuana o contra el llamado petaqueo. «También ha velado por la seguridad de miles de personas que cada día circulan por nuestras carreteras, ha protegido, a través del Seprona, con eficacia y entrega nuestro patrimonio medioambiental y está siempre en la protección de las víctimas de violencia de género, una tarea que exige no solo preparación y disciplina, sino también sensibilidad, empatía y compromiso humano», ha resumido el subdelegado del Gobierno.

Todas esas misiones, «tan diversas y complejas», tienen un mismo hilo conductor, ha dicho Martín: el servicio público y la defensa de la vida y la dignidad de las personas. «La ubicación geográfica de Almería nos convierte, además, en un punto estratégico en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular. Y frente a esos retos, la Guardia Civil demuestra cada día su capacidad operativa, su valentía y su coordinación con el resto de cuerpos policiales», ha asegurado el subdelegado.

Martín ha puesto también en valor el papel de la Cuerpo en la protección de infraestructuras críticas, la seguridad marítima o en la respuesta ante emergencias o catástrofes naturales. «Sois siempre los primeros en llegar y, muchas veces, los últimos en marcharos», ha aseverado.

Esa reputación de «eficacia y humanidad» se demuestra, como ha señalado el coronel José Antonio Carvajal, en la participación de la Guardia Civil en las diferentes misiones internacionales, en colaboración con organismos como la ONU, Europol o Frontex, «con nuestros hombres y mujeres participando en operaciones de paz, formación policial, lucha contra el narcotráfico o el terrorismo».

El jefe de la Comandancia ha destacado la labor de la Guardia Civil para garantizar la igualdad, la protección de grupos vulnerables y la inclusión. Prueba de ello, ha afirmado, ha sido la creación de unidades de atención especializada, con protocolos contra los delitos de odio, el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos o el Plan Mayor Seguridad, dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de las personas de edad avanzada. «La institución se transforma también desde dentro, reconociendo que la diversidad y la justicia social son partes esenciales de su misión», ha asegurado.

Ambos han destacado la colaboración «constante y leal» con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, con las distintas Policías Locales y con el resto de cuerpos y servicios de emergencias. Igualmente, también, la coordinación «permanente» con las autoridades judiciales y fiscales, «sin cuya implicación no sería posible avanzar en la persecución del delito ni garantizar que la Ley llegue a todos por igual».

«Esa cooperación interinstitucional es, sin duda, una de las grandes fortalezas del sistema de seguridad pública de nuestro país», ha manifestado el subdelegado del Gobierno, quien ha finalizado su discurso reiterando su «admiración y respeto» hacia la Guardia Civil «en nombre del Gobierno de España y en nombre de toda la ciudadanía almeriense».

La parada militar en la capital ha dado comienzo a las 12 horas en el patio del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y, con anterioridad al acto castrense, se ha celebrado una Misa en la iglesia de Santa Teresa de Jesús, en honor a la Virgen del Pilar.

Además de las intervenciones, el acto se ha completado con la imposición de las condecoraciones (Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco, Cruz de plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco) a más de 15 Guardias Civiles destinados en la provincia de Almería. Además, también se han entregado dos cruces del Mérito militar con distintivo blanco a un Comandante de la Guardia Civil y un Guardia Civil, una Real y Militar Orden de San Hermenegildo 'Categoría Placa' a un teniente de la Guardia Civil y una categoría de Cruz a un Sargento de la Guardia Civil y Cruz de la Constancia en el Servicio a cinco Guardias Civiles, Cruz al Mérito de la Guardia Civil en la categoría de Plata a un Guardia Civil, Cruz al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco a un Teniente Coronel, a un Sargento a dos Cabos Primeros, a diez Guardias Civiles y un al Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía y a siete Guardias Civiles.

Seguidamente, según ha explicado la Comandancia en una nota este domingo, se ha hecho entrega tres reconocimientos y un premio.

En primer lugar, por la estrecha y constante colaboración que se viene manteniendo con la Unidad de Habilitación de la Secretaría General de la Subdelegación del Gobierno en Almería, dentro de las actuaciones de las Unidades de la Guardia Civil de Almería tramitan a través de dicha dependencia, a la vicesecretaria general de la Subdelegación del Gobierno, Raquel Contreras Hervás, y la jefa de sección de Habilitación, María del Mar Padilla Fernández.

Por el impulso desarrollado de forma coordinada entre la comandancia de la Guardia Civil y el Área de Energía de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Almería para la mejora de la seguridad colectiva de instalaciones energéticas de la provincia, al secretario general de la Delegación, José Manuel Rodríguez Rodríguez.

En agradecimiento por el inestimable soporte que facilita la Jefatura del Campo de Maniobras y Tiro del Ejército de Tierra (Viator) para la mejora de la formación del personal de las unidades de la Guardia Civil de toda la provincia de Almería en la instrucción y adiestramiento, al teniente coronel Juan Vicente García García.

El Premio a la Excelencia Académica Habecu-Almería 2025, con el que se reconoce al mejor expediente académico en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria de los hijos e hijas de agentes de la Guardia Civil con residencia en la provincia de Almería de los que se han presentado, lo ha recibido la hija del cuerpo C. C. R., que ha obtenido nota media de 9,86 sobre 10.

Para finalizar, se ha rendido un emotivo Homenaje a aquellos Guardias Civiles que dieron su vida en el cumplimiento de su deber y se ha entonado el himno de la Guardia Civil, culminando el acto con un desfile de la Unidad de Honores conformada para la ocasión.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil se ha agradecido la asistencia a las autoridades de las tres administraciones presentes, las cuales han colaborado para la realización de las actividades que han tenido lugar durante esta semana, así como a la ciudadanía que han querido acompañar a la Guardia Civil mostrando su cariño y aprecio a los y las guardias civiles.