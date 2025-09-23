La Guardia Civil tendrá cinco patrulleras para luchar contra las mafias de Alborán Se prevé que, al menos, una de las nuevas embarcaciones se incorpore al Servicio Marítimo de Almería antes de que acabe el año

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil incorporará cinco nuevas patrulleras a su flota para reforzar su lucha contra las mafias dedicadas al narcotráfico, inmigración irregular así como al 'petaqueo' –negocio auxiliar de las mismas organizaciones que abastecen en altamar con gasolina y víveres–, además de otras áreas como el control de fronteras e inspección de embarcaciones.

Según fuentes cercanas al Ministerio del Interior, al menos una de estas patrulleras se destinará a la unidad de Almería antes de que finalice el año. La embarcación, valorada en unos dos millones de euros, ha sido fabricada por la empresa gallega Aister, especializada en barcos de aluminio a medida.

En junio de 2023, el Ministerio del Interior adjudicó a este astillero gallego el contrato de 7,5 millones de euros para el suministro de tres embarcaciones patrulleras de alta velocidad para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con un plazo de ejecución de 35 meses. Aunque aún no se han concretado los destinos de estos barcos, se prevé que una de las embarcaciones sea la que se incorpore a los servicios en la costa almeriense.

Las otras dos embarcaciones previstas salieron este pasado lunes a licitación en la Plataforma de Contratación. La rama de Fernando Grande-Marlaska ha reservado seis millones de euros para su adquisición, con un plazo de entrega de 21 meses. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 22 de octubre.

Por el momento, se desconoce si la nueva patrullera se sumará a las ya disponibles —Río Jiloca, Río Guadiana, Nacimiento y una embarcación auxiliar— o si sustituirá a alguna de ellas. Varias de estas embarcaciones acumulan averías constantes que limitan su operatividad y dificultan la persecución de las llamadas narcolanchas 'go fast', consideradas género prohibido en España, y cada vez más presentes en aguas almerienses.

El deficiente estado de estos medios se vio en la reciente persecución a cinco pilotos que viajaban en las narcolanchas a toda velocidad por Agua Amarga. «Se van a reír de ellos», decían los bañistas que presenciaron la escena a plena luz del día. Los pilotos no dudaron en sobrepasar la embarcación de los agentes y 'burlarse' de ellos pilotando gomas ultrarrápidas con cuatro motores de 300 CV y navegación de más de 30 nudos.

Denuncias a Interior

Actualmente agentes del Servicio Marítimo hacen uso diario de las embarcaciones anteriormente mencionadas Nacimiento, Río Guadiana y Jiloca así como de la embarcación auxiliar de aluminio, cuyo apodo se conoce como 'La Lata' –debido a su pésimo estado– y que impide a los guardias civiles realizar su servicio con todas las garantías. Según denunciaba a IDEAL Víctor Vega, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, «nunca» han estado activas más de tres patrulleras al mismo tiempo, ya sea por la antigüedad o por averías de motor. En ocasiones, incluso han tenido que recurrir a barcos prestados desde Motril para garantizar el servicio.

Desde Jucil Almería denunciaron a través de sus redes sociales que «las mafias campan a sus anchas en el Mediterráneo» ante la falta de medios humanos y materiales de la Benemérita. «En esta provincia lo mismo atardece con inmigrantes que con agentes agredidos, y Marlaska sigue sin atender las denuncias», señalan públicamente.

A las embarcaciones de esta unidad les preceden más de un año de polémica. Tras el fallecimiento de dos guardias civiles de Barbate a manos del narcotráfico en 2024, las asociaciones almerienses han continuado pidiendo una mayor seguridad y dotación en sus medios humanos y materiales.

Hoy, la renovación de la flota marítima de la Guardia Civil parece ser una realidad después de que se diera cuenta en la memoria justificativa del gasto de Interior de 2022 del «estado envejecido» de la flota.