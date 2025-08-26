La Guardia Civil de Almería alerta sobre la estafa de los falsos 'Me Gusta' en redes sociales Los ciberdelincuentes ofrecen supuestos trabajos fáciles y bien remunerados, en publicaciones de aplicaciones de diversa índole para captar a sus víctimas

IDEAL Almería Martes, 26 de agosto 2025, 14:37 Comenta Compartir

Los ciberdelincuentes se las inventan todas para llevar a cabo sus estafas. Una de ellas, las que llevan a cabo a través de la interacción en redes sociales observados por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y el Equipo Arroba (@) de la Guardia Civil de Almería, que han detectado un notable incremento de denuncias relacionadas con la denominada «estafa de los me gusta».

Según ha informado la Comandancia en una nota, esta nueva modalidad de fraude online consiste en atraer a los ciudadanos con falsas ofertas de empleo en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, prometiendo ingresos rápidos y sencillos a cambio de interacciones digitales.

Los estafadores contactan, según su modus operandi, con las víctimas a través de WhatsApp, Telegram u otras plataformas de redes sociales y se presentan como representantes de empresas de marketing o portales de empleo. Aseguran que necesitan personas para dar «me gusta» a publicaciones o seguir cuentas y ofrecen un primer pago simbólico de 5 o 10 euros mediante Bizum para aparentar seriedad y ganarse la confianza de la víctima.

Posteriormente, los ciberdelincuentes invitan a los usuarios a unirse a grupos de Telegram en los que aparecen supuestos testimonios de personas que aseguran haber obtenido grandes beneficios con esta actividad. De este modo, incitan a la víctima a realizar inversiones de pequeñas cantidades, que inicialmente son devueltas con una supuesta ganancia adicional.

Una vez consolidada la confianza, los delincuentes exigen aportaciones cada vez mayores, que pueden alcanzar miles de euros; y, llegados a este punto, dejan de devolver el dinero, cierran los canales de comunicación y desaparecen sin dejar rastro.

Las autoridades advierten, además, de que esta estafa puede tener consecuencias legales adicionales, «ya que en ocasiones las víctimas actúan como intermediarios para mover fondos procedentes de otros estafados, lo que podría considerarse cooperación en un delito».

Recomendaciones

Desde Guardia Civil, aconsejan seguir una serie de medidas preventivas para evitar estafas de este tipo. En primer lugar, desconfiar de ofertas de empleo demasiado atractivas que prometan altos ingresos a cambio de tareas simples en redes sociales; no enviar dinero ni realizar transferencias a cuentas desconocidas, aunque inicialmente se devuelvan pequeñas cantidades; evitar compartir datos personales o bancarios a través de WhatsApp, Telegram o redes sociales; verificar la autenticidad de cualquier oferta laboral directamente a través de los canales oficiales de la empresa supuestamente implicada; y bloquear y reportar los contactos sospechosos para cortar la cadena de engaño.

Si, a pesar de todo, se ha sido víctima de este engaño, la Guardia Civil recomienda contactar de inmediato con la entidad bancaria para bloquear transferencias y evitar nuevos cargos; recopilar todas las pruebas disponibles (mensajes, capturas de pantalla, justificantes de transferencias); presentar una denuncia ante la Guardia Civil aportando toda la documentación; y contactar con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) a través del teléfono gratuito 017 o del WhatsApp 900 116 117 para recibir ayuda confidencial y especializada.

La Guardia Civil hace un llamamiento a la ciudadanía de Almería y del resto del territorio para «actuar con prudencia y sentido común». «Recuerde: si una oferta parece demasiado buena para ser cierta, probablemente se trate de un fraude».