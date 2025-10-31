Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los dos inmuebles de la calle General Castaños, en pleno Centro Histórico, pertenecientes al Obispado de Almería que han pasado a manos del almeriense Grupo Carrida. M. C.

Grupo Carrida compra las propiedades del Obispado en General Castaños para crear viviendas de lujo

La compañía inversora, que ya promueve un nuevo edificio residencial en la plaza Marín, apuesta por el Centro Histórico porque «creemos que es el futuro de Almería»

M. C. Callejón

M. C. Callejón

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:50

Comenta

El Obispado de Almería continúa, sin prisa pero sin pausa desde 2022, con el proceso de enajenación de propiedades que le ayuden a reducir la ... millonaria deuda originada durante algo más de una década. Un proceso que, hasta la fecha, le ha llevado a desprenderse, entre otros, del colegio concertado privado Virgen de la Chanca de la capital a la Congregación de los Padres Marianistas que lo gestiona.

