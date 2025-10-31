Grupo Carrida compra las propiedades del Obispado en General Castaños para crear viviendas de lujo

El Obispado de Almería continúa, sin prisa pero sin pausa desde 2022, con el proceso de enajenación de propiedades que le ayuden a reducir la ... millonaria deuda originada durante algo más de una década. Un proceso que, hasta la fecha, le ha llevado a desprenderse, entre otros, del colegio concertado privado Virgen de la Chanca de la capital a la Congregación de los Padres Marianistas que lo gestiona.

La última de estas ventas por parte de la institución católica ha tenido lugar, según ha podido saber IDEAL, «antes del verano», tal y como ha confirmado José Luis Carrión, del Grupo Carrida, entidad que ha adquirido las dos viviendas de los números 12 y 14 de la calle General Castaños pertenecientes a la Diócesis almeriense.

Se trata de un edificio residencial formado por dos inmuebles, con seis apartamentos a reformar que suman 933 metros cuadrados de superficie repartidos en dos plantas. Ambas edificaciones, que datan de 1930, salieron a la venta hace tres años por unos 780.000 euros, aunque el precio bajó un año después hasta los 600.000 euros por decisión del consejo diocesano de economía creado por el Obispado para tratar con expertos la política financiera a seguir.

Ahora, aunque desde el grupo inversor no han querido desvelar el importe total de la operación inmobiliaria, han asegurado que los dos edificios han sido comprados «por un precio justo», dado que la puesta en valor de ambas propiedades conllevará el vaciado de la construcción, respetando eso sí las fachadas, al estar ambas vivienda incluidas en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Almería de 1998, aún vigente: una, con nivel 3, y otra con nivel 4.

En cuanto a su futuro uso, la comisión plenaria de Urbanismo e Infraestructuras celebrada el 4 de mayo de 2021 dictaminó de manera favorable la propuesta definitiva del proyecto de estudio de detalle en la calle General Castaños, números 12 y 14, promovido por el Obispado de Almería; en este caso, con el fin de agrupar las dos parcelas que se encuentran construidas con ambas edificaciones residenciales al objeto de «resolver interiormente una edificación más funcional y flexible permitiendo, incluso, la ejecución de una planta sótano común».

Una autorización que, cuatro años después, encaja con su destino final. Y es que, tal y como ha avanzado a IDEAL José Luis Carrión, la finalidad no es otra que la construcción de viviendas «de calidad», al estilo de las que Grupo Carrida ya promueve en la plaza Marín, dada la «apuesta» de esta compañía inversora por el Centro Histórico de la ciudad «porque creemos que es el futuro de Almería».

José Luis Carrión: «Tendrán características a las que hoy en día no estamos acostumbrados en el sector inmobiliario»

Grupo Carrida ya trabaja en cómo serán las viviendas que tiene previsto construir en el edificio residencial de la calle General Castaños de Almería capital que ha adquirido este año al Obispado. Una construcción que cuenta con casi un siglo de vida, dado que datan de 1930 y que conservan el estilo de las propiedades que caracterizan la arquitectura almeriense.

Serán, tal y como ha adelantado a IDEAL José Luis Carrión, del grupo inversor, casas «de una calidad que hoy en día es difícil encontrar», al estilo de las que construye en la plaza Marín, frente a la sede del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería.

«Tendrán características a las que hoy en día no estamos acostumbrados en el sector inmobiliario, con suelos radiantes y de materiales de calidad, cocinas equipadas con mobiliario y electrodomésticos o armarios empotrados forrados», entre otras, ha detallado Carrión.

Los futuros compradores de estos inmuebles dispondrán, además, de algo que es complicado disfrutar en el centro de la ciudad, aparcamiento en el mismo edificio y con acceso directo a sus viviendas. No será está, además, según el promotor, la única operación con el Obispado de Almería. «Tenemos previsto alguna cosa más», ha concluido.