Grupo Cajamar gana 91 millones en el primer trimestre del año

Calidad de los activos y solvencia

Grupo Cajamar ha proseguido reduciendo el coste del riesgo hasta el 0,39%, manteniendo los niveles de cobertura. Así, los riesgos dudosos totales se minoraron en un 1,3%, hasta los 764 millones de euros, y redujo la tasa de morosidad hasta el 1,85%, una de las más bajas de las entidades significativas y muy por debajo de la media del sector. Por su parte, la tasa de cobertura de morosidad se ha situado en el 74,4%. El incremento interanual de los recursos propios computables, en un 7,5%, engrosa el coeficiente de solvencia phased in hasta el 16,6%, así como la ratio CET 1 phased in, que lo hace hasta el 14,3%. De esta manera, Grupo Cajamar continúa con su fortalecimiento y robustez, lo que permite mantener holgadamente los requerimientos regulatorios en materia de solvencia, con un exceso de 933 millones de euros. A su vez, la ratio MREL avanza en 1,9 puntos porcentuales, hasta el 25,2%, acumulando un cochón cómodo de gestión sobre el requerimiento vigente al 26 de febrero de 2025 del 22,59%. El Grupo cuenta con una holgada posición de liquidez, apoyada en el avance de los recursos minoristas de balance y de las emisiones mayoristas. Así, la ratio de cobertura de liquidez (LCR) se sitúa en el 214,2%, mientras que la ratio de financiación estable neta (NSFR) lo hace en el 151,8% y la ratio Loan to Deposit (LTD), en el 80,3%. Además, dispone de una capacidad de emisión de cédulas hipotecarias por importe de 3.789 millones de euros.