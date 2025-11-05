Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Grupo Cajamar gana 263 millones en el tercer trimestre del año, un 6,9% más

La diversificación de las fuentes de ingresos «consolida el crecimiento del volumen de negocio total gestionado hasta los 109.622 millones de euros»

IDEAL

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:12

Comenta

Grupo Cajamar ha ganado 263 millones en el tercer trimestre del año, un 6,9% más. El crecimiento del margen bruto y el moderado incremento ... de los gastos de explotación, han informado desde la entidad en una nota, han favorecido «unos sólidos resultados que permiten elevar la solvencia, mantener la rentabilidad y mejorar la eficiencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

