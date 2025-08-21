Grandes bandadas de cigüeñas sorprenden en Almería y en otros puntos de la provincia El fenómeno migratorio, habitual en estas fechas y que viene ocurriendo de manera cíclica, ha llenado de aves los cielos de Almería y ha provocado curiosidad y asombro entre los vecinos, dando lugar a especulaciones sobre las causas

En estos días de agosto, los cielos de Almería han ofrecido una estampa inesperada: grandes bandadas de cigüeñas sobrevolando la capital y distintos puntos de la provincia. La imagen, que en algunos casos ha recordado a escenas de la mítica película 'Los pájaros' de Alfred Hitchcock, ha sorprendido a quienes se encontraron con estas aves descansando en tejados, posadas en torres y terrados urbanos, o planeando en grupos, o incluso alguna sola y desperdigada, sobre las carreteras.

En la capital, vecinos fotografiaron a decenas de cigüeñas posadas en lo alto de algunos edificios, mientras que en la autovía a la altura de Campohermoso y San José también fueron vistas, al igual que en Aguadulce. Otros municipios del interior, como Albanchez o Cantoria, han registrado igualmente el paso de estas aves, que han convertido su migración en todo un espectáculo natural.

La curiosidad en redes y la hipótesis de los incendios

El fenómeno no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde abundan los vídeos y fotografías compartidos por almerienses sorprendidos. Al hacerse viral, las especulaciones sobre las causas no se han hecho esperar y algunos usuarios incluso deslizaron la posibilidad de que el desplazamiento masivo de cigüeñas estuviera relacionado con los incendios registrados en los últimos días en diferentes puntos de España.

Sin embargo, los expertos lo descartan. Emilio González Miras, presidente de la Asociación Serbal y biólogo, aclara que se trata de un fenómeno completamente natural: «La cigüeña es un ave migratoria. Algunas se quedan en España todo el año, pero la mayoría desciende desde Europa hacia África. Están realizando ahora el paso postnupcial, que las lleva a buscar el estrecho de Tarifa como cruce más corto entre Europa y África. En primavera la ruta migratoria no pasa por Almería, pero en esta época sí, y puntos como Cabo de Gata o Punta Entinas son lugares habituales de descanso».

De hecho, la Fundación Migres en Tarifa publica los datos migratorios de aves en la zona del Estrecho y entre el 11 y el 17 de agosto han pasado más de 37.000 cigüeñas hacia África.

Ampliar Cigüeñas posadas en una antena de un edificio de Almería capital.

Un espectáculo frecuente y cada vez más visible

Aunque muchos lo viven como una novedad, González recuerda que no es la primera vez que ocurre: «Este fenómeno es habitual, aunque lo llamativo en esta ocasión es que este grupo es especialmente grande, pero yo lo he visto varias veces a lo largo de mi vida. La gente no siempre se da cuenta. La cigüeña es ahora una especie mucho más abundante que hace 60 o 70 años, cuando su población cayó muchísimo. Actualmente es una especie en expansión».

Además, añade que «Las cigüeñas son aves planeadoras que dependen del viento. No suelen aletear, sino que aprovechan las corrientes térmicas para avanzar. Por eso, normalmente al caer la tarde se detienen a descansar, ya que el aire caliente desciende y no pueden seguir su vuelo. Retoman el viaje por la mañana, cuando el sol empieza a calentar y el aire asciende, generando las corrientes que necesitan para planear. De ahí que no inicien el movimiento a primera hora, sino más tarde, cuando las condiciones son favorables».

De hecho, la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y su grupo local en Almería llevan años documentando estas migraciones. Voluntarios de la organización han observado recientemente grandes concentraciones de aves en el interior de la provincia, como en Albanchez y Cantoria, dentro de la ruta natural que siguen en estas fechas.

Migraciones que se prolongarán hasta septiembre

Según González, las cigüeñas seguirán dejándose ver en el cielo almeriense durante varias semanas más: «Este paso migratorio puede prolongarse hasta bien entrado septiembre e incluso todo el mes» y, como anécdota, relata que «hace unos años, un ejemplar procedente del norte de Europa decidió quedarse en La Cañada durante todo el invierno».

El fenómeno no solo ofrece un espectáculo visual, sino que también convierte a Almería en un punto de referencia dentro de las rutas migratorias del Mediterráneo. Cabo de Gata, por su ubicación estratégica, se confirma como uno de los grandes miradores ornitológicos de la Península, donde además de cigüeñas se observan rapaces y otras especies que realizan el mismo viaje hacia África.

La labor de Serbal

La explicación llega de la mano de Emilio González, presidente de Serbal, una asociación sin ánimo de lucro creada en 2012 y dedicada a la protección y recuperación de la biodiversidad andaluza, con especial atención a la riqueza natural de Almería. El colectivo impulsa actividades de investigación, educación ambiental y conservación, con especial interés en dar a conocer la importancia de estos fenómenos naturales para la provincia.

Con el cielo como escenario, el paso de las cigüeñas ha convertido el verano almeriense en un espectáculo que ha asombrado a muchos. Una migración que, aunque milenaria, sigue despertando asombro en cada nueva generación de almerienses.