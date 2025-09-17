Esta es la gran superficie de la capital almeriense que ha sido 'invadida por los robots' Un Centro Comercial acoge hasta el 13 de octubre la exposición inmersiva 'Invasión Robot', «una experiencia única para toda la familia», afirman

En plena era tecnológica, con la inteligencia artificial cada día más desarrollada y los avances digitales transformando nuestras vidas, uno de los grandes centros comerciales de la capital ha apostado por sorprender al público con una propuesta diferente. Ha organizado una actividad que promete atraer tanto a jóvenes como a mayores, acercándolos a un universo donde los robots son los protagonistas.

Desde el 12 de septiembre y hasta el 13 de octubre, el Centro Comercial Torrecárdenas se ha convertido en escenario de una muestra divertida en la que los robots, repartidos por la instalación, toman el control del espacio bajo el título Invasión Robot.

El futuro ha llegado

La propuesta se articula en torno a un relato imaginario. Todo comienza en el planeta CCT-R2, que ha sido destruido por un asteroide. Esta circunstancia obliga a los androides «a viajar por el universo en busca de un nuevo hogar», según explican desde el propio centro comercial. En su recorrido, algunos de ellos han encontrado en la Tierra un lugar familiar y han decidido instalarse en Centro Comercial Torrecárdenas, mientras otros continúan escondidos en distintos rincones del planeta.

Réplicas de más de dos metros: Vienen en son de paz

Los visitantes pueden acercarse a réplicas de robots de más de dos metros de altura, diseñadas para sorprender tanto a niños como a adultos. La misión no es enfrentarse a los androides, sino todo lo contrario, darles la bienvenida, mostrarles el lado humano y hacerles ver que la convivencia es posible incluso entre criaturas que provienen de galaxias diferentes.

Una experiencia inmersiva

La muestra está pensada como una aventura para toda la familia, en la que la tecnología, la imaginación y la diversión se dan la mano. Con un recorrido interactivo, los asistentes se sumergen en un universo donde los robots no son una amenaza, sino compañeros de viaje que invitan a reflexionar sobre un futuro que, probablemente, estará protagonizado por grandes y rápidos cambios derivados de los avances tecnológicos que estamos viviendo.

Quienes se acerquen al Centro Comercial Torrecárdenas durante estas semanas descubrirán que hay espacio para todos, tanto humanos como robots y androides.