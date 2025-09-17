Una gran marcha en apoyo a Palestina recorre este sábado los barrios Almería Organizada por una plataforma formada por una treintena de colectivos de la provincia, la manifestación se iniciará en el Ancla de Pescadería y pretende sumar participantes a lo largo del itinerario

Miércoles, 17 de septiembre 2025

Una treintena de asociaciones sociales, culturales, sindicales y políticas de la provincia almeriense se han unido en la plataforma 'Almería por Palestina', iniciativa que surge para crear «un espacio de unión y compromiso» y que «busca sumar voces en defensa de la vida, la justicia y la libertad del pueblo palestino», según han explicado en un comunicado.

La actividad de esta plataforma estará centrada en organizar movilizaciones y actividades de apoyo para conseguir visibilizar la situación en Palestina, dar voz a las víctimas del genocidio, exigir justicia y el fin de la ocupación, promover el boicot, la desinversión y las sanciones (BDS).

La primera gran llamada de 'Almería por Palestina' tiene como fecha este sábado, 20 de septiembre, cuando se ha convocado a los almerienses a participar en una manifestación por los barrios de la capital. El recorrido, ha explicado la organización, ha sido diseñado para integrar a la mayor cantidad de personas posible, atravesando puntos clave de la ciudad.

La salida está programada a las 9.30 horas en la avenida del Ancla, en Pescadería, y el punto de llegada es la plaza Carabineros del Zapillo, el mirador del Paseo Marítimo Carmen de Burgos, tras recorrer parte del centro, los barrios del Quemadero, Los Ángeles, Los Molinos, El Puche o Cortijo Grande.

La plataforma anima a toda la ciudadanía almeriense a unirse a la manifestación en el punto del recorrido que le resulte más conveniente para mostrar su apoyo a la causa del pueblo palestino.

Recorrido y horario previsto:

• 9.30 horas: Avenida del Ancla (Pescadería) INICIO

• 9.50 horas: Plaza Pavía

• 10.15 horas: Refugios de la Guerra Civil (Plaza Manuel García)

• 10.40 horas: Plaza del Quemadero

• 11.00 horas: Mercado de los Ángeles (Calle Campohermoso, 16)

• 11.35 horas: Puerta del IES Armilla (Avenida de las Palmeras S/N)

• 12.30 horas: Los Molinos (Esquina carretera de Níjar con calle Instinción)

• 13.05 horas: IES Río Andarax (Avenida Mare Nostrum-El Puche)

• 13.45 horas: Cortijo Grande (Cruce calle Lentisco con avenida del Mediterráneo)

• 14.30 horas: Mirador del Paseo Marítimo (Plaza de Carabineros-Zapillo) FIN

Concierto solidario

Los actos en apoyo al pueblo palestino continuarán en Almería la semana próxima. El sábado 27 de septiembre se celebra 'Artistas por Palestina', una cita musical que contará con las actuaciones de Las Legañas, Causa Swing, Anabel Veloso y José Luís Jén, Pussytrap, Julián Sánchez, Odara Samba o Gatta Brass Band así como de los cómicos Pepe Céspedes y Fernando Labordeta.

Organizada por Interestelab Colective, con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, la jornada solidaria y artística tendrá lugar en el Templete de la Música del Parque Nicolás Salmerón durante todo el día (de 11 a 23 horas) y se establece un donativo de 10 euros que será destinado a la oenegé Medical Aid for Palestinians y a familias afectadas en el territorio.