Graduados Sociales y la Abogacía rinden homenaje a José Manuel Urbano Fue un acto cargado de emoción, en el que se puso de manifiesto el reconocimiento y afecto hacia la sobresaliente trayectoria profesional y personal del graduado

Almería Domingo, 19 de octubre 2025

El pasado jueves los colectivos de Graduados Sociales y de la Abogacía de la provincia organizaron un Almuerzo-Homenaje en reconocimiento al Sr. D. José Manuel Urbano Rodríguez, Jefe del Fondo de Garantía Salarial con motivo de su jubilación en el Restaurante Club de Mar – El Candelero.

Fue un acto cargado de emoción, en el que se puso de manifiesto el reconocimiento y afecto hacia la sobresaliente trayectoria profesional y personal de José Manuel Urbano Rodríguez, siempre caracterizada por su compromiso con el ejercicio y la colaboración junto a los profesionales del ámbito jurídico y social de la provincia.

Asistieron compañeros de ambos colectivos, así como Magistrados y Magistradas de los Juzgados de lo Social, representantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de la Abogacía del Estado y la nueva Jefa del Fogasa.