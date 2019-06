Dos grados de la UAL obtienen el sello de excelencia europea por el nivel de los títulos

El grado en Ingeniería Agrícola recibió el sello de excelencia europeo EUR-ACE, certificado que promueve la European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Por su parte, el grado en Ingeniería Informática obtuvo el sello EURO-INF, promovido por la European Quality Assurance Network for Informatics Educations (EQANIE). Ambos sellos, concedidos en España por la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) con la autorización de las entidades arriba señaladas, permiten identificar en el continente europeo programas de ingeniería de alta calidad y su reconocimiento internacional.

Estas verificaciones permiten a los gerentes de las empresas europeas tener la garantía de que los titulados que contraten tienen los conocimientos y las competencias adecuadas en la materia, como resultado de haber recibido una formación que cumple con una serie de estándares establecidos de acuerdo con los principios de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad que están contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior y que rigen en la actualidad.