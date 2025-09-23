Gómez Cantero: «No hay que tener miedo, si hace falta me vengo a vivir con ellos al Seminario» El obispo de la Diócesis de Almería expone que «nadie va a saltar al colegio Diocesano, las murallas son de cinco metros de altura» ante el proyecto de formación a personas migrantes

Nerea Escámez Almería Martes, 23 de septiembre 2025, 14:36

El obispo Antonio Gómez Cantero ha expresado públicamente que «no hay que tener miedo» ante las críticas de padres y madres del Colegio Diocesano San Ildefonso de Almería por la reconversión del Seminario Menor, adyacente al centro educativo, en un centro de formación para personas migrantes.

«Cada persona piensa, tiene sus ideologías y nadie es perfecto, tenemos nuestros baches», ha apuntado Gómez Cantero, ahondando en las creencias personales, «hay muchas cosas de la fe que son muy difíciles de asimilar y cada uno lo lleva como puede», por lo que ha considerado -respecto a las críticas negativas de este grupo de padres y madres- que no va a entrar «en esta polémica» sobre la acogida y formación a personas migrantes. «Cada uno piensa con sinceridad lo que debe defender y, si se contrasta con la parábola del buen samaritano, que es todo, no queda más remedio que agachar la cabeza», zanja.

En relación a esta polémica, el máximo representante de la Diócesis de Almería apunta a que «nadie va a saltar al colegio Diocesano» y, durante su aclaración ha expuesto que «las murallas del Seminario son de cinco metros de altura y no hay ningún riesgo». Insistente en la materia, Gómez Cantero ha señalado que «no hay que tener miedo» y se ha mostrado predispuesto a cambiar su residencia para tranquilidad de padres y madres: «Si hace falta me vengo a vivir aquí con ellos».

Esta iniciativa, además, está respaldada por el cardenal almeriense de Rabat, Cristóbal López Romero. Un apoyo que le trasladó mediante llamada al mitrado, «me dijo que es una idea preciosa, muy evangélica y que me apoyaba en todo momento».

La formación que tendrá lugar en el Seminario de la Diócesis de Almería, cerrado desde 2021, se hará con migrantes que llevan residiendo en la provincia de uno a cuatro años. «No son menores no acompañados, tampoco personas que han estado en prisión», aclara, en relación a las especulaciones que se han difundido entre estos grupos.

En los últimos días, la Diócesis de Almería junto al Servicio Jesuita a Migrantes ha estado reuniéndose con los padres de los alumnos para aclarar y calmar los ánimos de la «minoría», aseguran fuentes cercanas al centro escolar, que ha iniciado una recogida de firmas no solo entre la comunidad educativa sino también en los barrios aledaños para frenar esta iniciativa solidaria.

Se trata de una iniciativa acordada entre la Diócesis de Almería y la Compañía de Jesús en aras de convertir este edificio, sin uso desde 2021, «en un espacio dedicado a la formación sociolaboral de personas de origen extranjero en situación de especial vulnerabilidad», según explicó la organización eclesiástica provincial este verano, cuando tomó forma definitivamente la iniciativa.

El objetivo de la Iglesia, además, es «estar donde hay una necesidad social», ha considerado el obispo de Almería. «En la iglesia, lo importante es hacer propuestas y hacerlas, contra la protesta, nosotros hacemos propuestas», ha concluido.

