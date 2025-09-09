Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Gobierno descarta «a corto plazo» un estudio para un Cercanías en el Poniente almeriense

«No se contempla, a corto plazo, su inclusión dentro de las obligaciones de servicio público»

E. P.

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:26

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no tiene previsto efectuar «a corto plazo» un estudio de viabilidad con el que evaluar la potencial implantación de un servicio de trenes de Cercanías en el Poniente almeriense en el marco de las obligaciones de servicio público pese a que, en la zona se concentra más de un tercio de la población de la provincia con importantes tránsitos con la capital.

Así lo ha trasladado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press, tras las preguntas trasladadas sobre este asunto por el diputado nacional del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar Fèlix Alonso Cantorné en diciembre del pasado año.

El Gobierno reconoce en su respuesta que los servicios de Cercanías se conceptúan para atender «los grandes flujos de tráfico en el entorno de grandes ciudades o áreas periurbanas».

No obstante, y «sin perjuicio del posible interés comercial que para cualquier operador pueda tener la prestación del servicio indicado, no se contempla, a corto plazo, su inclusión dentro de las obligaciones de servicio público».

Aún así, deja la puerta abierta a poder explorar dicha vía más adelante «dentro del proceso de revisión global de las obligaciones de servicio público», de modo que la alternativa «pueda ser valorada con mayor detalle».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ángel Cruz, padre de Gabriel: «Ana Julia no se merece vivir como una reina en la cárcel»
  2. 2 La pareja de Ana Julia Quezada declara este lunes en el caso de amenazas a la madre del niño Gabriel
  3. 3 Excarcelan a dos personas en una colisión múltiple en Pulpí
  4. 4 Tres detenidos al encontrar una macroplantación de marihuana en El Ejido
  5. 5 Vera recupera el esplendor de su Casa Consistorial con el apoyo de la Diputación Provincial
  6. 6 Pampanico pone el punto final a sus fiestas patronales
  7. 7 La pareja de Ana Julia Quezada rechaza cualquier tipo de amenaza a la madre de Gabriel Cruz
  8. 8 Ángel Cruz, padre de Gabriel: «Ana Julia no se merece vivir como una reina en la cárcel»
  9. 9 La población extranjera crece en la capital casi el doble que en toda la provincia
  10. 10 Muere por las heridas del estallido el hombre que intentó matar a su mujer con una bombona de butano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno descarta «a corto plazo» un estudio para un Cercanías en el Poniente almeriense

El Gobierno descarta «a corto plazo» un estudio para un Cercanías en el Poniente almeriense