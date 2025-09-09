El Gobierno descarta «a corto plazo» un estudio para un Cercanías en el Poniente almeriense «No se contempla, a corto plazo, su inclusión dentro de las obligaciones de servicio público»

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no tiene previsto efectuar «a corto plazo» un estudio de viabilidad con el que evaluar la potencial implantación de un servicio de trenes de Cercanías en el Poniente almeriense en el marco de las obligaciones de servicio público pese a que, en la zona se concentra más de un tercio de la población de la provincia con importantes tránsitos con la capital.

Así lo ha trasladado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press, tras las preguntas trasladadas sobre este asunto por el diputado nacional del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar Fèlix Alonso Cantorné en diciembre del pasado año.

El Gobierno reconoce en su respuesta que los servicios de Cercanías se conceptúan para atender «los grandes flujos de tráfico en el entorno de grandes ciudades o áreas periurbanas».

No obstante, y «sin perjuicio del posible interés comercial que para cualquier operador pueda tener la prestación del servicio indicado, no se contempla, a corto plazo, su inclusión dentro de las obligaciones de servicio público».

Aún así, deja la puerta abierta a poder explorar dicha vía más adelante «dentro del proceso de revisión global de las obligaciones de servicio público», de modo que la alternativa «pueda ser valorada con mayor detalle».