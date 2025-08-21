El Gobierno concede 16,1 millones a 3.365 agricultores de la provincia afectados por la DANA y la sequía La mayor parte de los beneficiarios, hasta un total de 467, han sido titulares de explotaciones agrícolas de El Ejido, que han recibido más de 10 millones

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, presentó ayer las nuevas ayudas directas aprobadas por el Ministerio de Agricultura para los agricultores y ganaderos de la provincia. La cifra total es de 16,1 millones de euros para 3.365 agricultores afectados por la DANA y para los productores de cáscara en secano de la zona Norte de Almería.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, señaló la Subdelegación, ha abundado ya un total de 11.607.260,47 euros en ayudas directas para un total de 542 agricultores y ganaderos almerienses afectados por la DANA, una vez completado el sexto pago de ayudas realizado. Estas ayudas, destinadas a compensar las pérdidas sufridas por las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas se han distribuido, además de en Almería, en las provincias de Valencia y Cuenca.

La mayor parte de los beneficiarios, hasta un total de 467, han sido titulares de explotaciones agrícolas situadas en el término municipal de El Ejido, quienes han recibido en sus cuentas bancarias un total de 10.774.139,61 euros en ayudas directas.

Así lo indicó ayer Martín, quien incidió en que el respaldo del Gobierno de España a los afectados por la DANA ha sido «ágil y rápido». «Los agricultores que sufrieron daños en sus explotaciones han recibido en sus cuentas bancarias hasta 25.000 euros en ayudas directas. Esta sí es una muestra del compromiso del Gobierno con nuestro principal sector productivo», afirmó.

Por otra parte, el subdelegado del Gobierno también se refirió a los 4.592.749 euros de ayudas directas otorgadas a 2.823 agricultores de Almería, en este caso productores de frutos de cáscara en secano para paliar los efectos que ha tenido la sequía de 2024 en este tipo de cultivos.

Esta ayuda extraordinaria, otorgada de oficio por el Gobierno, se estableció mediante Real Decreto 347/2025, de 22 de abril «para compensar los efectos de la sequía sobre la producción agraria en determinadas provincias del arco mediterráneo español, entre ellas Almería». Los fondos de esta ayuda extraordinaria provienen de la reserva agrícola de crisis que la Unión Europea asignó a España el pasado mes de marzo.

Los 2.823 beneficiarios en Almería de estas ayudas directa son los titulares de explotaciones agrícolas que han sido elegibles para la percepción de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) en la campaña 2024 y cuentan en su explotación con producciones de almendro, preferentemente. Las ayudas se han concedido a un máximo de 70 hectáreas.