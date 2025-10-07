El Gobierno autoriza licitar por 56 millones de euros la electrificación del tramo Lorca-Almería de la Alta Velocidad con Murcia Los trabajos incluyen la instalación y mantenimiento de la línea aérea de contacto (catenaria) y sus sistemas asociados a lo largo de 140 kilómetros

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar con un valor estimado de 56,02 millones de euros (IVA no incluido), a través de Adif AV, un contrato para la instalación y mantenimiento de la línea aérea de contacto (catenaria) y sus sistemas asociados en el tramo Lorca-Almería, de 140 km, de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería.

Los trabajos se realizarán dentro de los términos municipales de Lorca, Puerto Lumbreras y Almendricos, en la Región de Murcia; y en los municipios almerienses de Pulpí, Vera, Almanzora, Níjar, El Puche y Almería.

Además de la instalación de la catenaria en este tramo, también se instalarán las alimentaciones a los edificios técnicos e instalaciones asociadas desde la línea aérea de contacto y se realizarán las conexiones a los sistemas de alimentación a la tracción (subestaciones y centros de autotransformación eléctrica), así como el cantonamiento eléctrico y mecánico de la instalación.

También forman parte de este contrato el desarrollo de las pruebas y puesta en servicio y la ejecución del premantenimiento necesario: Una vez finalizada la instalación y puesta en servicio de la catenaria, el contrato contempla un período de 24 meses durante los que la empresa adjudicataria realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de estos elementos.

Avances simultáneos

El Ministerio de Transportes, ha informado en una nota, continúa adelantando actuaciones en distintos ámbitos y fases de la LAV Murcia-Almería. En este sentido, avanza en los trabajos de electrificación con la construcción de la subestación eléctrica de Totana, por 14 millones de euros, y el tendido de catenaria en la primera mitad del trazado, entre Murcia y Lorca, y el montaje de vía. De hecho, ya se ha adjudicado el montaje de la vía de Alta Velocidad en el tramo comprendido entre Murcia y Lorca, por un importe de 38 millones de euros; y recientemente se ha licitado el contrato correspondiente al tendido de las vías entre Vera y Almería, por otros 37,5 millones de euros.

Además, se ha adjudicado, por 11,6 millones, la construcción de una base de montaje en El Puche y seis zonas de acopio de balasto que facilitarán el montaje de la nueva vía de alta velocidad.

En paralelo, se completa también la construcción de su plataforma. Así, en la primera mitad de la línea (Murcia-Lorca), la plataforma está finalizada en el subtramo Nonduermas-Sangonera y alcanza un alto grado de ejecución global en los otros tres, mientras que entre Lorca y Almería la plataforma ferroviaria se ha completado en seis subtramos y se avanza en la finalización del resto, incluidos el acceso a la capital almeriense y el que cruza Lorca.

Adicionalmente, Adif AV ha contratado «el despliegue de la más avanzada tecnología de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización y gestión de tráfico (el ERTMS)».

El Gobierno de España, valora la nota, «sigue así impulsando el desarrollo de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo. La nueva línea, además de nexo de conexión y puerta de este Corredor con el Sur, integrará Almería en la red de Alta Velocidad a través del Corredor de Levante y, en las redes europeas, favoreciendo la vertebración y cohesión de territorios».

Esta actuación podrá ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y contribuye a los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad y eficiencia energética) y 8 (crecimiento económico y generación de empleo.