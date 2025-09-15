Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José María Martín, subdelegado del Gobieno en Almería. R. I.

El Gobierno asegura que tiene como prioridad combatir el 'petaqueo' y la logística de las mafias

El subdelegado traslada que en las llegadas más recientes no consta ninguna desgracia, ni personas fallecidas ni heridas que hayan requerido ingreso hospitalario

E. P.

Almería

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:21

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha asegurado este lunes que la prioridad del Ejecutivo «sigue siendo la lucha constante contra las mafias» que organizan las travesías en patera y contra la «logística que apoya a estas mafias», con especial atención al denominado 'petaqueo'.

En declaraciones a los periodistas, Martín ha advertido de que en este fenómeno migratorio «estamos hablando de vida humana», al recordar que quienes emprenden estas travesías «caen en manos de una mafia que lo único que quiere es lucrarse» y ha lamentado las muertes registradas.

Según los datos recopilados por la Subdelegación, nueve personas han fallecido en la costa almeriense en las últimas semanas, después de que se recuperaran cuerpos en Carboneras, Níjar y Cabo de Gata, entre ellos los hallados en la playa de la Almadraba de Monteleva y en el Torreón de Cabo de Gata. «No sabemos si fueron más», ha reconocido, en alusión a que la cifra puede variar según avancen las pesquisas.

El subdelegado ha precisado que en las llegadas más recientes no consta ninguna desgracia, ni personas fallecidas ni heridas que hayan requerido ingreso hospitalario. En cuanto al número de embarcaciones, ha apuntado que se mantiene en registros «similares a los del año pasado, quizá un poquito superiores, inferiores a los de hace dos años y muy lejanos a los máximos históricos de 2017 y 2018, en los que tuvimos una llegada masiva».

