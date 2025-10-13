Giro de 180 grados en los bares de Almería: el 'terraceo' cambiará para siempre Una medida impulsada por el Gobierno de España afecta a terrazas, bares, conciertos y parques

E. Gabriel Llanderas Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 23:30 Comenta Compartir

El hábito de fumar en la terraza de un bar mientras se toma un café podría convertirse en cosa del pasado en Almería. El conocido como 'terraceo' podría cambiar para siempre si finalmente se pone en marcha la medida del Gobierno de España para prohibir el tabaco en algunos lugares. Un anteproyecto de ley que pretende endurecer las restricciones sobre el consumo de tabaco y productos relacionados ya ha sido aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, aunque aún debe superar el proceso parlamentario antes de convertirse en ley.

Si el texto se aprueba, fumar en cualquier tipo de terraza, cerrada, semicubierta o al aire libre, quedará prohibido. Este cambio afecta no solo a los cigarrillos tradicionales, sino también a váperes, shishas y tabaco calentado, igualando todas las opciones de consumo bajo la misma restricción. Los bares y restaurantes de la provincia deberán adaptarse a esta nueva realidad, donde incluso los espacios que funcionaban como último refugio para fumadores dejarán de serlo.

La medida también incluye piscinas públicas, parques infantiles, campus universitarios, marquesinas y estaciones de transporte, además de zonas de 15 metros alrededor de hospitales, colegios y centros sociales. Incluso conciertos, espectáculos al aire libre y fiestas populares se sumarán a los espacios libres de humo.

Restricciones para nuevos dispositivos y menores

El anteproyecto pone especial atención en los dispositivos electrónicos de tabaco. Los cigarrillos electrónicos, sean con o sin nicotina, los productos de tabaco calentado y las shishas quedan sujetos a las mismas restricciones. Además, se prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos de un solo uso, argumentando su impacto ambiental y su atracción sobre adolescentes.

En cuanto a los menores, la ley da un paso más. Así, no podrán consumir ningún tipo de tabaco ni productos alternativos, incluidas las populares bolsitas de nicotina.

Multas y responsabilidad para los establecimientos

El incumplimiento de estas normas implicará sanciones severas, que podrían alcanzar los 600.000 euros en los casos más graves. Los bares y restaurantes tendrán la obligación de colocar carteles informativos, y quienes no cumplan también podrían ser sancionados.

Además, la ley busca eliminar cualquier forma de publicidad del tabaco. No habrá más regalos, sorteos o descuentos, y se prohibirá la presencia de marcas en terrazas, eventos y patrocinios deportivos, con el objetivo de desvincular el tabaco del ocio, especialmente entre los jóvenes.

¿Cuándo entrarán en vigor estas medidas?

Aunque el anteproyecto ya ha sido aprobado por el Gobierno, aún debe pasar por audiencia pública, revisión del Ministerio de Sanidad, y aprobación en Congreso y Senado antes de entrar en vigor.

Por tanto, aunque la medida ha generado ya polémica y debate en el sector de la hostelería y el ocio en general, los fumadores y los propietarios de bares tendrán varios meses por delante para adaptarse a esta transformación que promete cambiar las terrazas de la provincia para siempre.