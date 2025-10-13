Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las terrazas se verán afectadas por esta nueva normativa para fumadores.

Giro de 180 grados en los bares de Almería: el 'terraceo' cambiará para siempre

Una medida impulsada por el Gobierno de España afecta a terrazas, bares, conciertos y parques

E. Gabriel Llanderas

Almería

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:30

Comenta

El hábito de fumar en la terraza de un bar mientras se toma un café podría convertirse en cosa del pasado en Almería. El conocido como 'terraceo' podría cambiar para siempre si finalmente se pone en marcha la medida del Gobierno de España para prohibir el tabaco en algunos lugares. Un anteproyecto de ley que pretende endurecer las restricciones sobre el consumo de tabaco y productos relacionados ya ha sido aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, aunque aún debe superar el proceso parlamentario antes de convertirse en ley.

Si el texto se aprueba, fumar en cualquier tipo de terraza, cerrada, semicubierta o al aire libre, quedará prohibido. Este cambio afecta no solo a los cigarrillos tradicionales, sino también a váperes, shishas y tabaco calentado, igualando todas las opciones de consumo bajo la misma restricción. Los bares y restaurantes de la provincia deberán adaptarse a esta nueva realidad, donde incluso los espacios que funcionaban como último refugio para fumadores dejarán de serlo.

La medida también incluye piscinas públicas, parques infantiles, campus universitarios, marquesinas y estaciones de transporte, además de zonas de 15 metros alrededor de hospitales, colegios y centros sociales. Incluso conciertos, espectáculos al aire libre y fiestas populares se sumarán a los espacios libres de humo.

Restricciones para nuevos dispositivos y menores

El anteproyecto pone especial atención en los dispositivos electrónicos de tabaco. Los cigarrillos electrónicos, sean con o sin nicotina, los productos de tabaco calentado y las shishas quedan sujetos a las mismas restricciones. Además, se prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos de un solo uso, argumentando su impacto ambiental y su atracción sobre adolescentes.

En cuanto a los menores, la ley da un paso más. Así, no podrán consumir ningún tipo de tabaco ni productos alternativos, incluidas las populares bolsitas de nicotina.

Multas y responsabilidad para los establecimientos

El incumplimiento de estas normas implicará sanciones severas, que podrían alcanzar los 600.000 euros en los casos más graves. Los bares y restaurantes tendrán la obligación de colocar carteles informativos, y quienes no cumplan también podrían ser sancionados.

Además, la ley busca eliminar cualquier forma de publicidad del tabaco. No habrá más regalos, sorteos o descuentos, y se prohibirá la presencia de marcas en terrazas, eventos y patrocinios deportivos, con el objetivo de desvincular el tabaco del ocio, especialmente entre los jóvenes.

¿Cuándo entrarán en vigor estas medidas?

Aunque el anteproyecto ya ha sido aprobado por el Gobierno, aún debe pasar por audiencia pública, revisión del Ministerio de Sanidad, y aprobación en Congreso y Senado antes de entrar en vigor.

Por tanto, aunque la medida ha generado ya polémica y debate en el sector de la hostelería y el ocio en general, los fumadores y los propietarios de bares tendrán varios meses por delante para adaptarse a esta transformación que promete cambiar las terrazas de la provincia para siempre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Deducción fiscal por mascotas: cómo beneficiarse en tres sencillos pasos
  2. 2 Qué tiendas, supermercados y centros comerciales abren la festividad de la Hispanidad o día del Pilar
  3. 3 La urbanización del entorno del Hospital La Inmaculada tendrá un coste de dos millones
  4. 4 José Juan Rodríguez valora el trabajo «extraordinario» de la ERACIS Roquetas
  5. 5 Los dos pueblos de Almería que luchan juntos contra el avance del mar
  6. 6 La oficina del SAE en Albox en el Centro del Agua y la Salud supondrá 446.000 euros
  7. 7 El Aeropuerto de Almería cierra septiembre con más de 87.500 pasajeros y 1.240 vuelos
  8. 8 El PSOE propone reconstruir el CEIP San Valentín para devolver un colegio a 500 Viviendas y El Tagarete
  9. 9 Labella denuncia que ocho municipios de Almería podrían perder la parada de bus tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso
  10. 10 Cantoria abre el plazo de ayudas para pintar y rehabilitar fachadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Giro de 180 grados en los bares de Almería: el 'terraceo' cambiará para siempre

Giro de 180 grados en los bares de Almería: el &#039;terraceo&#039; cambiará para siempre