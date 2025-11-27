Un gimnasio busca perfiles de educación física: ofrecen seis vacantes a jornada completa

El municipio de Huércal de Almería estrenará en breve un nuevo espacio deportivo que promete convertirse en referencia para los aficionados al deporte y la ... actividad física. Nexa Fit, el centro deportivo de reciente creación, ya ha comenzado a perfilar su plantilla y ha publicado varias ofertas laborales dirigidas a profesionales del ámbito de la educación física, el entrenamiento y la natación.

Según ha informado el Ayuntamiento de Huércal de Almería, la empresa gestora del centro ha puesto en marcha un proceso de selección para seis vacantes a jornada completa, todas ellas con incorporación prevista para el 9 de enero de 2026. Las ofertas, que ya se han hecho públicas, buscan reforzar las áreas de fitness y piscina del nuevo complejo.

Tres plazas para sala fitness y actividades dirigidas

La primera de las ofertas corresponde al puesto de Técnico/a de Sala Fitness y Actividades Dirigidas, con tres vacantes disponibles. Los profesionales seleccionados serán los encargados de guiar entrenamientos, dirigir clases colectivas y acompañar a los usuarios en la consecución de sus objetivos deportivos. La jornada será completa y la incorporación se producirá justo después de las fiestas navideñas, en la fecha fijada por la empresa.

Tres puestos para socorristas y monitores de natación

El centro también necesita cubrir tres plazas de Socorrista y Monitor/a de Natación, igualmente a jornada completa y con la misma fecha de inicio: el 9 de enero de 2026. Estos perfiles serán responsables de la seguridad en el área acuática y de impartir clases adaptadas a distintos niveles de aprendizaje.

El proceso de recepción de candidaturas se llevará a cabo en el Centro Municipal de Empleo, situado en Calle Alimoche, siempre con cita previa en el teléfono 629147330. Desde esta oficina se realizará una primera selección para trasladar a la empresa únicamente los perfiles que cumplan con los requisitos establecidos.

El Consistorio recuerda que es necesario estar empadronado en Huércal de Almería para presentar la solicitud a través de esta vía municipal. Asimismo, recomienda estar inscrito en las distintas plataformas de empleo y ha acordado con la empresa priorizar, en la medida de lo posible, la contratación de personas residentes en el propio municipio.

Inscripciones abiertas y oferta de lanzamiento

El gimnasio abrió recientemente su periodo de inscripciones. El horario de atención al público es de 09:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Desde el Ayuntamiento destacan que el municipio gana así un nuevo espacio deportivo que no solo amplía la oferta de bienestar, sino que también genera oportunidades laborales para los vecinos de Huércal de Almería.

Otros puestos ya ofertados en fases anteriores

Cabe recordar que, en una fase previa, este mismo centro deportivo ya abrió otros procesos de selección. En primer lugar, buscó un técnico especialista de mantenimiento, con una vacante cuyo inicio estaba previsto para el 27 de octubre de 2025. Posteriormente, convocó dos plazas para técnicos especialistas en RAC (Recepción y Atención al Cliente), cuya incorporación se prevé para el 15 de diciembre de 2025. Además, se ofertó un puesto de coordinador técnico, con fecha de inicio fijada para el pasado 15 de noviembre de 2025.