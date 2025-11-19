Giménez a Liria: «Es un 'cagao' a la hora de la verdad. Quiero que vea que lo necesita»

La compra de material sanitario del 'Caso Mascarillas' se gestó en 2020 dentro del grupo de WhatsApp denominado 'Naranjito'. Este caso, que hoy ha vuelto ... a la actualidad y que sacudió a la política almeriense tras la pandemia, ha iniciado una segunda fase que suma ya diez nuevos implicados –cinco detenidos y cinco investigados–, entre los que figuran los nombres del presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García; el vicepresidente Fernando Giménez; y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez y, nuevamente, del exvicepresidente tercero de la institución provincial Óscar Liria.

Toda esta indagación, dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lleva a remontarse a los meses de la pandemia y en el informe, al que ha tenido acceso IDEAL, se comprueba cómo Liria tuvo un papel importante en la supuesta trama de 'mordidas' a través de un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de mascarillas y guantes a la empresa Azor Corporate Ibérica, dirigida por Kilian López. «Hermano, esto interesa mucho», dijo, entonces, a través de un WhatsApp, el ahora nuevamente investigado Óscar Liria a Fernando Giménez. «Antes de hablarlo con este, tenemos que hablar, tú compara precios», le respondió este a Liria.

Tras una conversación donde Liria insiste a Giménez que «se dedique a mirarlo y sacarlo», el vicepresidente le responde que «no es fácil porque no hay partida para eso, pero estoy en ello». Después de un largo intercambio de mensajes, aparece el nombre de Javier Aureliano García. Giménez le cuestiona a Liria si «le va a contar algo a Javi» y, el presente investigado le pregunta si podía hacerlo él.

Los ahora involucrados en la redada que ha revolucionado a toda una provincia estarían acusados de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales; y la UCO habría ampliado sus indagaciones fundamentadas en indicios de que los investigados «hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber sido destinatarios, entre otros», según arrojó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.

Para remontarnos a la vinculación actual del presidente de la Diputación Provincial de Almería, en los inicios de estas pesquisas, los investigadores deducen que Javier Aureliano García era conocedor de las presuntas mordidas por los mensajes que enviaron Liria y Giménez al «todopoderoso» (como se refieren a Javier Aureliano García entre sus mensajes) en 2020 para que firmara un contrato por el que habrían recibido casi un millón de euros de comisiones.

El documento analizado por IDEAL arroja que fue en el grupo 'Naranjito' donde ambos investigados –Liria y Giménez– habrían sondeado a García para hacer realidad esta adquisición. «Óscar, ¡¡hay que ver la que tienes liada con las mascarillas!! Que ya lo has dicho, así que shhhhh…. vas a dar lugar a que le meta fuego a las mascarillas (...) ¡¡Calla yaaaaaa!!», respondió el presidente popular almeriense el 3 de abril de 2020 a las 22.21 horas. Un mensaje que habría provocado el «malestar» de Liria, que, en conversación privada de WhatsApp a Giménez, le dijo: «Ya no le digo nada más, pero tenía que enviarle los mensajes. Y que espabile. Ya le he hablado de todo».

Los investigadores dan cuenta de que tras «una serie de comunicaciones» en el seno de la Diputación Provincial de Almería, García dio «el visto bueno» a la adquisición de material sanitario, cuyos mensajes en clave de las comisiones harían referencia a la «talla 20», que se refiere al 20% y «una talla 10» respecto a las presuntas mordidas.

La televisión, el «aperitivo»

Tras firmarse el contrato del material sanitario, los agentes de la Guardia Civil resaltan una conversación sobre el televisor roto de Fernando Giménez. «A ver si me sacas una tele como sea», dicen los mensajes jocosos que Giménez y Liria intercambian en el grupo 'Naranjito' –con Javier Aureliano García en él– ante la posibilidad de reponer el aparato por uno que se eleva a 1.019 euros en el mercado. «Si no hubiera una cuadrilla de imbéciles en nuestro partido hasta me lo pensaba, pero me tengo que joder y poner la radio», evidencia Giménez.

Los cinco detenidos por presuntos delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales en contrataciones de la Diputación de Almería que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, después de 48 horas en el calabozo, declararán hoy ante el juez. Ayer lo hicieron en presencia de sus abogados ante la Benemérita. Javier Aureliano García, presidente de la Diputación; Fernando Giménez, vicepresidente; y Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, son los tres cargos políticos arrestados en este operativo dirigido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que mantiene diligencias bajo secreto de sumario, así como la de un funcionario de la Diputación Provincial y un familiar del regidor finense.