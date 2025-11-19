Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Javier Aureliano García contestó a Liria sobre el tema de las mascarillas: «Calla yaaaa», dijo en sus mensajes. IDEAL

Giménez a Liria: «Es un 'cagao' a la hora de la verdad. Quiero que vea que lo necesita»

La UCO analizó en el marco del 'Caso Mascarillas' mensajes entre Giménez, Liria y Aureliano, quien habría dado «el visto bueno» a la adquisición de material sanitario

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:21

Comenta

La compra de material sanitario del 'Caso Mascarillas' se gestó en 2020 dentro del grupo de WhatsApp denominado 'Naranjito'. Este caso, que hoy ha vuelto ... a la actualidad y que sacudió a la política almeriense tras la pandemia, ha iniciado una segunda fase que suma ya diez nuevos implicados –cinco detenidos y cinco investigados–, entre los que figuran los nombres del presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García; el vicepresidente Fernando Giménez; y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez y, nuevamente, del exvicepresidente tercero de la institución provincial Óscar Liria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  2. 2 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  3. 3 Detienen por destrozos en un apartahotel de Vera al acusado de amputar un dedo a un agente en agosto
  4. 4 Óscar Liria, octavo presunto implicado en la nueva fase del caso Mascarillas
  5. 5 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  6. 6 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  7. 7 Caso Mascarillas de Almería, cuatro años de investigación
  8. 8 Dos hermanos del presidente de la Diputación de Almería, entre los investigados en el Caso Mascarillas
  9. 9 Adra dará un nuevo impulso a su sector gastronómico y al fomento de los hábitos de vida saludables
  10. 10 Caso Mascarillas de Almería, cuatro años de investigación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Giménez a Liria: «Es un 'cagao' a la hora de la verdad. Quiero que vea que lo necesita»

Giménez a Liria: «Es un &#039;cagao&#039; a la hora de la verdad. Quiero que vea que lo necesita»