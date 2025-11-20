Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos niñas caminan frente al furgón de la Guardia Civil en la sede judicial. N. E.

«Son gente mala o algún famoso»: padres a sus hijos a las puertas del juzgado

La Ciudad de la Justicia, en la avenida Padre Méndez, fue objeto de miradas de niños, jóvenes y mayores ante la presencia mediática

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:59

Comenta

La capital se despertó ayer jueves con expectación en torno a la Ciudad de la Justicia y la Comandancia de la Guardia Civil. Los cinco ... detenidos en la segunda fase del 'Caso Mascarillas' estaban llamados a declarar en sede judicial pero las incógnitas rodeaban ambas dependencias ante el desconocimiento de la hora de testificación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  2. 2 Máxima expectación en los juzgados de Almería por las declaraciones de los detenidos en la Diputación
  3. 3 Detienen por destrozos en un apartahotel de Vera al acusado de amputar un dedo a un agente en agosto
  4. 4 Giménez a Liria: «Es un 'cagao' a la hora de la verdad. Quiero que vea que lo necesita»
  5. 5 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  6. 6 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  7. 7 Adra restablece el suministro de agua y levanta las restricciones gracias a un nuevo convenio con regantes
  8. 8 Vehículos de lujo y dinero en sobres y bolsas de plástico: los orígenes
  9. 9 Diez implicados por presuntos contratos irregulares de obras y servicios desde la Diputación
  10. 10 El PSOE pide la dimisión de los tres cargos del PP detenidos: «No pueden seguir representando a los almerienses»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Son gente mala o algún famoso»: padres a sus hijos a las puertas del juzgado

«Son gente mala o algún famoso»: padres a sus hijos a las puertas del juzgado