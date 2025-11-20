«Son gente mala o algún famoso»: padres a sus hijos a las puertas del juzgado

La capital se despertó ayer jueves con expectación en torno a la Ciudad de la Justicia y la Comandancia de la Guardia Civil. Los cinco ... detenidos en la segunda fase del 'Caso Mascarillas' estaban llamados a declarar en sede judicial pero las incógnitas rodeaban ambas dependencias ante el desconocimiento de la hora de testificación.

Niños de todas las edades iban a los distintos colegios que se ubican en el entorno de la sede judicial en la avenida Padre Méndez. Su rutina este jueves fue diferente. No habían visto un despliegue mediático parecido. «¿Qué está pasando?», preguntaban a sus padres. Los más pequeños miraban embobados a las cámaras y, los jóvenes, cuchicheaban sobre teorías de lo que podía estar sucediendo. Las respuestas de esos padres no eran claras. Algunos respondían, sin mirar a su entorno, que tenían que llegar detenidos, «será gente mala», comentaban mientras que, otros, decidían cortar por lo sano alegando que tantas cámaras era porque iba a llegar «algún famoso» a la sede judicial. Todos miraban al mismo sitio: el garaje de la Ciudad de la Justicia.

Los medios de comunicación se agolparon en este punto de la capital en torno a las 8:30 y 9:00 horas y, de otro lado, en la Comandancia de Almería, otro grupo mantenía la guardia en la puerta a la espera de ver la salida del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; el vicepresidente, Fernando Giménez; el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez así como su hijo y un técnico del área de Fomento de la Institución Provincial.

A las 9.04 llegaba el primer aviso: «Sale un furgón escoltado por un coche de la Guardia Civil». Tensión y expectación por sacar el mejor plano de la llegada. Los ojos se perdían al final de la avenida Padre Méndez buscando los vehículos implicados. Siete minutos después, a las 9.11 horas, llegaron los dos vehículos policiales a la sede judicial. En ninguno viajaban los políticos detenidos. Llegaron, en cambio, en un dispositivo policial a las 10.44 horas para, como se esperaba, prestar declaración ante el instructor.

Durante la jornada, los minutos se hacían eternos ante una espera que se preveía «muy larga», afirmaba el abogado del PSOE, Javier Salvador, en declaraciones a los periodistas. A media mañana, acudieron los abogados de las partes implicadas a la puerta principal de la Ciudad de la Justicia de Almería que, hasta las 12.30 horas, no se reunieron con ellos para prestar declaración. A las 15 horas, al terminar el horario lectivo, niños y jóvenes miraban expectantes y ajenos a la incertidumbre de todo un país.