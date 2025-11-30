Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ariel c. rojas
Día Mundial del Sida

«La gente debe entender que si el VIH es indetectable no se puede transmitir»

Un paciente que convive con la infección desde 2008 critica los estigmas sociales que dificultan hacerse un seguro de vida o pedir una hipoteca

Sara Bárcena

Almería

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:49

Comenta

Los estigmas sobre el VIH y el Sida no han desaparecido. Creencias que surgieron en los ochenta, cuando la mayoría de los infectados eran drogadictos ... y homosexuales, siguen instauradas en nuestra sociedad en 2025. «La gente debe entender de una vez por todas que cualquiera que mantenga relaciones sexuales sin protección está expuesto, que con medicación se previene la enfermedad y que si la infección es indetectable en un análisis de sangre significa que no se puede transmitir. El riesgo es cero porque el contagio es imposible».

