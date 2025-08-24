El general José Agustín Carreras realza el papel de «la Monarquía y las Fuerzas Armadas para la estabilidad institucional» La alcaldesa, María del Mar Vázquez, presenta al orador del Homenaje a 'Los Coloraos' y afirma que «la Brigada de La Legión es fiel reflejo de una España moderna, eficaz y solidaria»

Almería Domingo, 24 de agosto 2025

Con solemnidad, Almería ha conmemorado la festividad de los Mártires de la Libertad con un acto institucional celebrado en el Salón de Plenos y una posterior ofrenda floral frente al monumento popularmente conocido como 'Pingurucho'. El Ayuntamiento ha rendido, un año más, en el marco de la Feria, un sentido homenaje a 'Los Coloraos', veintidós valientes que fueron fusilados en defensa de la libertad el 24 de agosto de 1824. Y lo ha verbalizado a través del pregón del orador, el general José Agustín Carreras Postigo, jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' de La Legión, quien ha realizado una defensa de la democracia y del «papel esencial de la Monarquía y las Fuerzas Armadas para la estabilidad institucional». Ha sido un viaje desde la Constitución de 1812 a la Constitución de 1978, a las que une, como ha expresado en su pregón, el compromiso con la libertad, con el fin de «crear el marco legal para una nación soberana, moderna y libre».

Ahondando en esta idea, el orador ha manifestado que «hoy, al mirar hacia el futuro, es esencial recordar ese pasado. La Constitución nos recuerda que los derechos deben ser cuidados y protegidos, que la democracia no sólo es un regalo, sino que se basa en una construcción colectiva; y que el progreso se alimenta de la memoria, pero también del compromiso con el presente y con el futuro para legar a los que nos sucedan el mejor marco en el que puedan seguir cimentando esta realidad. Tal y como hizo ese grupo de valientes comprometidos que fueron Los Coloraos, contribuyendo de forma significativa con su gesta a alcanzar los derechos y libertades que todos obtuvimos a través de su sacrificio».

El Salón de Plenos estaba a rebosar, con el color rojo como protagonista, presidido por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y con representantes de las diferentes instituciones, entre ellas la Junta de Andalucía, con asistencia de Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Mari Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y Aránzazu Martín, delegada del Gobierno Andaluz en Almería; el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; el subdelegado del Gobierno de España, José María Martín; y la eurodiputada Carmen Crespo, entre otros.

La alcaldesa ha afirmado, en su presentación, que «esta ofrenda es, junto al Día del Pendón que se celebra el 26 de diciembre de todos los años, el acto municipal más solemne e importante que tiene lugar en Almería y es también, junto a la procesión de la Virgen del Mar, el momento más solemne de los que se celebran cada año en la Feria». Además, María del Mar Vázquez ha asegurado que «recordar cada año a Los Coloraos nos recuerda el deber de seguir construyendo entre todos una Almería asentada en los valores de la libertad y comprometida con la búsqueda del entendimiento y el compromiso con objetivos compartidos».

Además, ha reconocido el trabajo de la Brigada de la Legión y su vínculo con Almería. «La Brigada de La Legión 'Rey Alfonso XIII' es fiel reflejo de una España moderna, eficaz y solidaria que, junto al resto de unidades de nuestras Fuerzas Armadas, garantiza la soberanía e integridad territorial de nuestro país y es también un instrumento fundamental de nuestra proyección exterior en el marco de las misiones internacionales. Gracias a la Legión, el nombre de Almería ha estado presente en teatros de operaciones de enorme complejidad».

Orador

El general José Agustín Carreras ha resaltado el papel de las instituciones que contribuyen a proporcionar estabilidad a la Constitución Española, deteniéndose en dos: la Monarquía y las Fuerzas Armadas. «La Constitución de 1812 no abolió la Monarquía, todo lo contrario, sino que la transformó profundamente, evolucionado desde un modelo en el que un monarca absoluto gobernaba por derecho divino a una monarquía constitucional, en la que el Rey se sometía a la ley y compartía el poder con las Cortes. Aspecto heredado e implementado en la actual Carta Magna que, en el título preliminar, en su artículo primero, establece como forma de política del Estado español la Monarquía Parlamentaria. Sin duda alguna, dos palabras que reflejan el resultado de un modelo donde la historia y la modernidad conviven en equilibrio. Donde la figura hereditaria del Rey representa la continuidad de la nación, que no impone su voluntad, sino que trabaja en beneficio del bien común y el ordenamiento constitucional».

En esta línea, el orador ha concluido que «esta fórmula, la Monarquía Parlamentaria, ha demostrado ser eficaz para mantener la estabilidad institucional y el respeto por la legalidad que favorece el desarrollo de social y económico del país al que sirven y al que orientan todos sus esfuerzos y desvelos».

En cuanto a las Fuerzas Armadas, «en la Constitución de 1812 se recogió por primera vez el papel de las Fuerzas Armadas desde una perspectiva liberal. El Título VIII, dedicado a 'la fuerza militar nacional', «establecía que España debía dotarse de un ejército permanente de tierra y mar para su defensa exterior, pero también para la conservación del orden interior». El general ha continuado explicando que «más de 160 años después, en un contexto radicalmente distinto, la Constitución de 1978 redefinió su papel, esta vez en el marco de una monarquía parlamentaria y un Estado social y democrático de derecho, recogiendo claramente su misión en su artículo 8, definiendo de forma explícita que «Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».

Desde su experiencia, ha asegurado que «en la actualidad, España dispone de unas Fuerzas Armadas modernas y preparadas, que disponen de personal altamente preparado y cualificado, dotadas con materiales tecnológicamente avanzados, que participan en misiones internacionales de paz y seguridad, en la protección frente a catástrofes naturales y, lo que es más importante, en la disuasión y defensa frente a amenazas externas».

El pregón del general José Agustín Carreras ha sido muy aplaudido, recibiendo de manos de la alcaldesa el Escudo de Oro de la ciudad. Posteriormente, se ha procedido a la Ofrenda Floral ante el monumento de la Plaza Vieja.

El Homenaje a 'Los Coloraos' es el sentido reconocimiento de la ciudad a las 22 personas que murieron fusiladas en defensa de la libertad. Los 22 protagonistas fueron fusilados el 24 de agosto de 1824 en la Rambla de Belén, en su aspiración de recuperar la vigencia de la Constitución de Cádiz frente al absolutismo. Uniformados con casacas rojas murieron en defensa de la libertad, el mismo color que ha predominado durante esta ceremonia.