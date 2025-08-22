General Carreras Postigo, orador en 'Los Coloraos' La elección del general Carreras Postigo para este papel subraya la relevancia de este acto en la agenda cultural y conmemorativa de la ciudad

La Feria de Almería de 2025 en honor a la Virgen del Mar, que se celebra del 22 al 30 de agosto, contará con un orador de excepción para el solemne acto de homenaje a 'Los Coloraos': el general de Brigada José Agustín Carreras Postigo, actual jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de La Legión.

La elección del general Carreras Postigo para este papel subraya la relevancia de este acto en la agenda cultural y conmemorativa de la ciudad. Desde el Ayuntamiento se ha destacado que su participación aportará una reflexión sobre un hecho histórico que Almería recuerda cada año, poniendo en valor «el supremo valor de la libertad».

El homenaje a 'Los Coloraos' es uno de los eventos municipales más importantes y solemnes de Almería, junto con el Día del Pendón. Se celebra cada 24 de agosto, coincidiendo con la fecha en la que un grupo de liberales, vestidos con casacas de color rojo, intentaron restablecer la Constitución de 1812 en 1824, enfrentándose al absolutismo de Fernando VII. Su fracaso les costó la vida, siendo fusilados y convirtiéndose en los Mártires de la Libertad. El acto se divide en dos partes. En la primera, celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el orador, en este caso el José Agustín Carreras Postigo, pronunciará un discurso que reflexiona sobre la historia, los valores de libertad y democracia, y el significado de 'Los Coloraos' para la ciudad de Almería. Tras la alocución, se le impondrá el Escudo de Oro de la Ciudad. La segunda parte del acto se trasladará a la Plaza de la Constitución (Plaza Vieja) donde las autoridades, el orador y los ciudadanos se congregarán frente al monumento a los Mártires de la Libertad, conocido popularmente como 'El Pingurucho'». Allí se realizará una ofrenda de coronas de laurel y rosas en memoria de los fusilados. La Banda Municipal de Música interpretará los himnos de Almería, Andalucía y España.

El general Carreras ingresó en el ejército en 1993. Tras ascender a comandante y diplomarse en Estado Mayor, regresó a la brigada en Almería. Desde noviembre de 2023, lidera la Brigada de La Legión en la Base Álvarez de Sotomayor , situada en Viator,