La gastronomía gerundense se une a la tradicional de Almería en un encuentro de estrella Michelín

Clemen Solana Almería Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:58

El recetario almeriense tiene nuevo nombre en el capítulo de cocina tradicional. La chef Isabel Fernández Bisbal se ha alzado como ganadora del XXIX concurso de gastronomía de Almería. El guiso de patatas ajopollo con pintarroja de la vecina ha resultado como el elegido entre el jurado compuesto por cuatro profesores de la Escuela de Hostelería de Almería. Junto a este, también se ha valorado la tapa de libre creación de Fernández. El aperitivo ha consistido en una pipirrana, la de «toda la vida», en palabras de la cocinera, quien ha revalidado el primer puesto por segundo año consecutivo. Esta elaboración ha resultado de la unión de pimientos asados, cebolla, bacalao y aceitunas negras que ha encantado a los jueces. Ambos platos le han hecho merecedora del premio de 1.000 euros.

El apellido Bisbal vuelve a sonar en Almería y es que Fernández es prima segunda del cantante almeriense. La vecina se presenta al concurso gastronómico desde el año 2000, cuando cocinó un empedrado de habichuelas «maravilloso». Otros platos como los michirones, la marraná de pulpo y la asadura al ajillo también la han hecho ganadora del mismo concurso en el último cuarto de siglo. A pesar de la experiencia, la cocinera no se ha esperado la victoria de este año. «Los compañeros son buenos y la competencia muy alta», ha asegurado a este diario. Los jueces han valorado el sabor propio del guiso de Fernández, quien lo ha festejado con las más de 300 personas que se han acercado a la carpa al final de la Rambla.

La chef ha estado acompañada por su familia y amigas, quienes han elogiado las «exquisitas» recetas que prepara. Preguntada por su formación, Fernández lo ha tenido claro: «Yo vengo de la cocina de mi casa». «Ahora nos ponemos ahí con la olla y comemos», ha afirmado entre risas casi al término de las 15:00 horas.

Esta edición ha sido nueva para el resto de los compañeros de Fernández, quienes nunca habían preparado esta vianda. A pesar de ello, la cocinera 'amateur' María José Escámez se ha mostrado optimista. «Estoy contenta y viviendo la experiencia», ha afirmado Escámez, segunda ganadora, que ha conseguido el premio de 500 euros. La primera preparación de patatas ajopollo con rape y pintarroja la ha acompañado con un segundo de almejas con tomate, receta de su madre. Los matices de las dos elaboraciones han sido del agrado del jurado.

El tercer y cuarto puesto, con una dotación de 200 euros, lo han logrado la bloguera Caterina Park y la vecina Temi Baghfasaryan, respectivamente. La primera ha presentado un trampantojo de gazpacho con base de ajopollo y espuma de pimiento que ha llamado 'Recuerdos de gazpacho'. La segunda preparación ha consistido en una tapa de rollitos de berenjena asiática con pimiento lobello, tomate y ali oli. Park, que cuenta con más de 20.000 seguidores en Instagram, es una de las vecinas más destacadas del municipio de El Ejido. Aunque natural de Corea del Sur, sus recetas combinan la fusión mediterránea y asiática, como mostró en la primera prueba del 'reality' de cocina de TVE, 'Masterchef'. «Llevo años en Almería y nunca he escuchado sobre este plato, a partir de ahora lo haré más», ha añadido Park, mientras ha asegurado la equivalencia «casi» idéntica que existe en su país natal.

Por su parte, Baghfasaryan, natural de Armenia, ha conquistado el cuarto puesto con su receta popular de patatas en ajopollo y un segundo dulce. La creación con la que ha sorprendido la vecina ha sido una tarta de queso con mermelada de tomate de Almería, el único de los postres presentados al concurso.

El olor al típico plato de la gastronomía de la provincia ha recorrido la Plaza de las Velas durante las más de tres horas que ha durado el evento. Los seis concursantes han tenido a disposición una mesa de trabajo con una hornilla, un cuchillo, una tabla y un apartador para cocinar esta receta. La elaboración de este característico guiso la ha explicado una de las señoras del público, Mari Ángeles Sánchez. El secreto de la vecina es usar cazón porque le «da el toque». Sánchez prepara un sofrito de ajo y cebolla. Después, agrega una majada de pan frito, almendras y tomate seco al caldo con patatas. Una vez finalizado, añade el cazón y un huevo por persona. «En casa lo tomamos mucho y me lo piden mis hijas y mis nietos», ha aseverado.

El plato es uno de los más profundos en la cocina almeriense durante el invierno, tal y como ha comentado José Usero, profesor de la Escuela de Hostelería. A pesar de su nacimiento como «alimento pobre», en el que sólo se usaba la base del sofrito, ahora se le puede añadir pescados como sepia o jibia. Usero ha explicado la importancia de que los primeros pasos sean adecuados para una correcta elaboración. «Si el cimiento no es sólido, es más difícil reconstruir el plato», ha añadido. Asimismo, ha apuntado que la cocción de los productos siempre es importante. La patata, base de esta creación, contiene mucho espesante debido a la fécula por lo que se debe cortar de forma uniforme y hervir durante 20 minutos, según ha matizado Usero.

Los criterios de evaluación del jurado han consistido en un 80% para el plato principal y un 20% para la tapa de libre creación, que serviría para desempatar en caso de un equilibrio entre puestos. A pesar de la competición, el profesor de la Escuela de Hostelería José Ángel Sierra ha advertido que la satisfacción de participar debe superar al número de cualquier posición. «La experiencia profesional propia es lo más importante en la profesión», ha añadido el chef.

Embutidos tradicionales

Los embutidos de Pilar Peña, de 'Peña Cruz' han servido como entrantes, de manera paralela, al concurso de cocina. La empresa comercializa por toda España los productos curados desde el municipio de Serón. Este lugar, a 800 metros de altitud respecto a Almería, tiene unas condiciones climáticas que permite hacer un embutido «exigido» por todo el país. La empresa almeriense, con una antigüedad de tres generaciones, organiza matanzas desde hace medio siglo, según ha comentado Peña.

El público ha probado el embutido casero, una muestra de morcilla con almendras, blanquillo y sobrasada. La empresa ya trabaja con nuevos productos que combinan la tradición con formatos más cercanos a los jóvenes como los 'snacks' de sabores de trufa y queso. La sobrada con miel y la misma con queso serán los dos nuevos productos de cara a la próxima temporada. Los asistentes han tenido la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs. Además de disfrutar de los mejores productos de la provincia, se ha sorteado un lote entre el público.

Encuentro Michelín

La jornada del miércoles ha coincidido con la intervención del chef Raúl Sillero y su ponencia. Sillero, distinguido con una Estrella Michelín y dos Soles Repsol en el restaurante 'Espirit Roca' de Girona, ha ofrecido un 'show cooking' en el que ha elaborado tres platos. El menú degustación ha sido una propuesta gastronómica basada en la reinterpretación de las icónicas elaboraciones de 'El Celler de Can Roca', restaurante de los hermanos Jordi Roca y Josep Roca. Desde el enclave, en pleno Castillo de Sant Julià, maridan los pases con diversos vinos de las más de 5.000 botellas que guardan en la bodega.

La primera de las elaboraciones del chef ha consistido en una mousse de plancton con emulsión de leche de pipas de calabaza, agua de albahaca, algas naturales del Cap de Creus encurtidas en vinagre de arroz y puntas de espárrago verde. El conocido como 'Mar y Montaña' se ha ajustado a la nueva interpretación en tartaleta y ha contado con el beneplácito del público, que ha podido saborear los matices de la cocina catalana. «Yo quiero demostrar y traer el sabor de Girona», ha defendido Sillero, quien ha ganado varias de las ovaciones del público.

La cigala marcada a la brasa ha radicado en la segunda receta del laureado chef. Sillero ha preparado una base de salsa blanca de vermú sustituido por artemisa, lima y aceite de vainilla para rematar la preparación. La tercera de las elaboraciones ha sido una lubina confitada con vino chablis, al estilo pil pil y salsa de hinojo con aceite de trufa, que elimina el sabor terroso de este vino francés, tal y como ha matizado el cocinero. La compota de manzana, el champiñón en juliana y las láminas de trufa han adornado la preparación.

Nuevas citas

En la recta final del concurso de gastronomía almeriense, Carlos Salinas, de 'Obrador Las Pitas', y Bosco Benítez, presentador de 'Tierra de Sabores' en Canal Sur visitarán el jueves el encuentro. El viernes, 29 de agosto, le tocará el turno a Noelia Carrión y Juan Manuel Domínguez. Este mismo día se celebrará el concurso infantil 'Mini Chef', en el que estará Marifé Montoya, y se finalizará con el Día de la Gamba Roja con el chef Rafa Rodríguez. Todas las actividades se realizarán en el Plaza de las Velas, el nuevo espacio del encuentro por las obras en ejecución de Paseo Almería.