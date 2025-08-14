Gasolineras 'low cost', en el punto de mira de las administraciones públicas La Junta de Andalucía abre siete expedientes sancionadores a estaciones de servicio sin personal por no controlar los límites de compra de combustible

Nerea Escámez Almería Jueves, 14 de agosto 2025, 22:53 Comenta Compartir

La lucha contra el 'petaqueo' toma otra vía en el mapa de la provincia almeriense para atajar a este nexo logístico que ha crecido como la espuma en los últimos años hasta convertirse en un eslabón esencial para las organizaciones criminales que operan en la costa de Almería con el transporte de droga o con el tráfico irregular de inmigrantes.

MÁS INFORMACIÓN Los fiscales abogan por considerar delito el traslado de combustible

Para mermar la capacidad logística de los 'petaqueros', este control ha saltado a las gasolineras en régimen desatendido, esto es, que no cuentan con personal que vigile el cumplimiento de los límites de tiempo y cantidad que se suministran los particulares.

De hecho, la Junta de Andalucía, en lo que va de año, ha iniciado la apertura de siete expedientes sancionadores a estaciones de servicio 'low cost' de la provincia. Una vez que la Guardia Civil comprueba las irregularidades, la competencia sancionadora pasa a la Consejería de Industria de la Administración andaluza. Estos puntos 'low cost' podrían enfrentarse, por incumplir la normativa, a sanciones entre seis y treinta millones de euros. Según comunicó la Junta esta semana, los puntos de autoservicio de combustible expedientados se ubican en los municipios de Níjar, El Ejido, Adra, Berja y La Mojonera.

En las últimas actuaciones policiales, agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil ha comprobado que estas estaciones de servicio reciben pagos en efectivo en grandes cantidades y muy repetidas. De ello se deduce que los 'petaqueros' cargan los envases en volúmenes elevados y en tiempo muy corto. Por ejemplo, la Benemérita ha comprobado que, en una gasolinera del Poniente almeriense estas figuras extrajeron más de 186 litros de gasolina por 250 euros o de 149 litros por 200 euros.

«Es un volumen que no entraría en un depósito normal de un turismo», indicaba el sargento de la unidad en El Ejido, César David Hernández, en una de las conferencias ofrecidas en la UNED sobre las nuevas perspectivas actuales del narcotráfico. «Si la gasolinera no cumple con el límite, está favoreciendo al suministro ininterrumpido de un volumen enorme de combustible», detallaba, por lo que se estaría facilitando «las grandes cantidades de carburante a presunta disposición de organización». La actuación policial se centra en comprobar las irregularidades de las operaciones de los surtidores: «Requerimos ese registro que refleje la fecha, la hora, los litros o tipo de combustible y el método de pago».

30.000 litros en un operativo

La Guardia Civil realizó ayer un resumen de algunos de los últimos golpes dados por el cuerpo contra el 'petaqueo'. Sin embargo, la lucha contra este fenómeno viene de tiempo atrás. En la provincia de Almería, el instituto armado ha atacado a la logística de las mafias organizadas, es decir, a las 'gasolineras flotantes' en diferentes ocasiones anteriores.

Por ejemplo, la operación 'Caramel' se saldó con nueve detenidos pertenecientes a una red criminal dedicada a transportar gasolina a embarcaciones ultrarrápidas –consideradas de género prohibido en España desde 2018–. Los efectivos policiales ejecutaron siete registros en inmuebles de El Ejido, Balanegra. Adra y Roquetas del Mar. Tras ello, se intervinieron 30.000 litros de gasolina, 10.000 euros en efectivo, así como 12 embarcaciones recreativas, cuatro vehículos y dos armas cortas detonadoras.

Los 30.000 litros de carburante los almacenaban en garrafas y depósitos para transportarlos, más tarde, en vasijas con capacidad de 25 litros en vehículos no homologados hasta la zona de puertos, donde se encontraban las embarcaciones, llegando a transportar en un mismo viaje hasta 200 garrafas.

A finales del año pasado, en Níjar, se localizó una furgoneta abandonada con 117 garrafas de gasolina, que sumaban 2.900 litros, cantidad muy por encima de los límites permitidos para particulares, establecidos en 60 litros de gasolina y 240 de gasoil.

Garrafas abandonadas en calas de la provincia

Los municipios costeros de la provincia también sufren los aspectos negativos del 'petaqueo'. En las playas y calas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se han encontrado decenas de garrafas de gasolina que se acumulan –ya vacías–, junto a otros residuos, en la orilla a la espera de ser retirados por el personal de limpieza.

En el caso de Níjar, su alcalde, Francisco Garrido, no cesa en su petición de medidas para evitar que el entorno «se convierta en una narcogasolinera».