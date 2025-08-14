'Gasolineras flotantes', naves ilegales y lanchas prohibidas: la lucha contra el 'petaqueo' se intensifica en Almería La Guardia Civil alerta de la proliferación de edificaciones en la costa de Almería que sirven como almacenes y talleres clandestinos para las redes de narcotráfico

El 'petaqueo' se ha convertido en una de las máximas preocupaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la provincia de Almería, principalmente, en los municipios costeros. Se trata de un servicio fundamental para el suministro de combustible a las organizaciones criminales que trafican con drogas o personas entre las costas de África y Europa, que conlleva, además, otras infraestructuras de apoyo como construcciones ilegales en el litoral. Tal es la envergadura que este 'negocio' ilícito ha alcanzado que buena parte de los esfuerzos de la Guardia Civil en Almería se centren en combatirlo.

La Comandancia de Almería, de hecho, en el marco de la estrategia de proteción del dominio público marino-terrestre, ha reforzado su colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Demarcación de Costas de Andalucía-Oriental, y las distintas administraciones locales con competencias en el litoral costero, con el propósito de integrar la acción global contra la logística de estas organizaciones, incluyendo el objetivo de erradicar las construcciones ilegales en la franja litoral de la provincia.

Según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado, estas edificaciones ilegales, algunas incluso permanentes, están proliferando en zonas rurales de la costa de Almería. Se han dado casos de habitáculos localizados en zonas de difícil acceso por vía terrestre, tanto en la zona del Levante almeriense como en zonas protegidas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Estos espacios, ha informado el cuerpo, son empleados para el «depósito logístico para la distribución de sustancias peligrosas, el almacenamiento clandestino de combustible, labores mecánicas de las embarcaciones y otras actividades, dentro de las actividades de 'petaqueo', con riesgo directo para la seguridad de las personas y el medioambiente, entre otros peligros».

Construcciones que, además de suponer una grave alteración de los bienes de dominio público y también medioambiental, ha recordado la benemérita que pueden contravenir distintas normativas como la Ley 22/1988 de Costas, Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del espacio protegido, ordenanzas municipales sobre normas mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad, especialmente en suelo no urbanizable y otras normas, incluidas las vinculadas a residuos y limpieza.

Ante este escenario, la Guardia Civil, a través de su Servicio Marítimo Provincial, patrullas de Fiscal y Fronteras y con el apoyo de unidades de Seguridad Ciudadana y el Seprona, Servicio Aéreo y Drones, ha intensificado el patrullaje e inspección en zonas sensibles y ha desarrollado diversas actuaciones dirigidas a la identificación de estructuras ilegales y su relación con actividades delictivas.

Por su parte, las administraciones locales competentes en materia urbanística, tras comunicación de las actuaciones de la Guardia Civil, han activado mecanismos de supervisión urbanística para expedientar y frenar nuevas edificaciones ilegales, iniciado varios expedientes de restitución de la legalidad urbanística alterada, así como colaborando con los servicios de Costas del Estado (Miteco) en la localización y denuncia de este tipo de construcciones ilegales.

Imágenes de las operaciones contra el 'petaqueo' desarrolladas en la provincia de Almería.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil en Almería han apuntado que continúan también con la labor de sensibilización contra el fenómeno para actuar de forma coordinada, tanto a nivel público como privado, dado que «la colaboración entre administraciones y organismos privadas dentro de la actuación preventiva son esenciales para cortar de raíz las capacidades de los criminales que delinquen en zonas de la provincia bajo el carácter de legalidad», ha recalcado el cuerpo.

Intervenciones, incautaciones y decomisos

Como resultado del trabajo en diferentes puntos del litoral de la provincia, la Guardia Civil ha logrado intervenir embarcaciones, combustible y diverso material que vinculan con el abastecimiento ilícito en alta mar. Entre las operaciones contra el petaqueo más significativas, destaca el cuerpo cinco casos en los que consideran que se ha logrado «un notable perjuicio» para las redes que lo practican y demostrado «la eficacia de las medidas preventivas y operativas desplegadas».

Adra

Durante un servicio marítimo de vigilancia realizado el 28 de julio, se interceptaron en aguas de la costa abderitana dos embarcaciones neumáticas cargadas con 236 garrafas que contenían un total de 5.900 litros de gasolina. El combustible fue localizado en alta mar en embarcaciones utilizadas como 'gasolineras flotantes'. Esta actuación, desarrollada por el Servicio Marítimo Provincial de Almería con apoyo de la Patrulla de Fiscal y Fronteras (PAFIF) de El Ejido, es una de las incautaciones de combustible más importantes realizadas en alta mar en aguas de Almería.

Aguadulce

También el 28 de julio, agentes de la PAFIF de El Ejido intervinieron en Aguadulce, en Roquetas de Mar, una embarcación de fibra, con motor de 115 CV, que carecía de matrícula visible y presentaba manipulaciones en sus numeraciones originales. Se trata de una tipología prohibida y, además, carecía de documentación que acreditara su procedencia o registro. «Este tipo de embarcaciones, por su ligereza y potencia, son habitualmente empleadas para el abastecimiento ilícito de combustible en alta mar, las cuales en ocasiones pueden llegar a ser sustraídas en puertos deportivos de la provincia, por lo que la Guardia Civil realiza controles de ámbito Fiscal y para el Control Fronterizo en dichos puertos», ha explicado sobre la misma la Guardia Civil.

El Ejido

El día 7 de agosto, durante un control preventivo, agentes de la Guardia Civil se aprehendieron de 16 garrafas que contenían un total de 400 litros de gasolina cuando eran transportadas en una furgoneta cuyo conductor, un varón de 25 años, carecía de la documentación preceptiva exigida por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y en el marco del ADR (Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera). Esta normativa tiene como objetivo garantizar la seguridad en el transporte de mercancías peligrosas, como la gasolina, en las carreteras europeas. Tras este hallzgo se formuló la correspondiente infracción administrativa y la apertura de diligencias de investigación para determinar su posible relación con otros hechos delictivos, así como la posible localización de la gasolinera desde la cual se realizó el repostaje irregular.

Garrucha

El día 10 de agosto, durante un dispositivo de prevención próximo a una estación de servicio, agentes de la Guardia Civil identificaron a un varón de 24 años cargando una furgoneta con 30 garrafas que contenían 750 litros de combustible. El conductor, según han relatado desde la benemérita, carecía de la autorización necesaria para el transporte de este tipo de mercancía peligrosa, lo que supone una infracción administrativa y otras vinculaciones. Además, se realizaron inspecciones en la gasolinera sobre el procedimiento realizado para la obtención de la gasolina que transportaba.

Vera

A inicio de semana, lunes 11 de agosto, en un operativo realizado por el Servicio marítimo Provincial de Almería se interceptó una embarcación que navegaba frente a la costa del poniente con 16 garrafas que sumaban 400 litros de gasolina. En la actuación se identificó a sus cuatro tripulantes, varones de entre 30 y 40 años, procediendo contra ellos por infracciones administrativas de contrabando.

En conjunto, solo estas cinco operaciones recientes han permitido la aprehensión de más de 7.450 litros de combustible, la incautación de cuatro embarcaciones y la identificación de cuatro personas. Todas las actuaciones continúan en fase de investigación para esclarecer plenamente los hechos, ha especificado la fuerza actuante.

En todo caso, la Comandancia sostiene que estos resultados «confirman que la lucha integral contra el petaqueo en la provincia de Almería por las unidades de la Comandancia de la Guardia Civil, está dando resultados tangibles y contundentes». Apuntan, eso sí, a la importancia de la colaboración ciudadana e invitan a aportar cualquier información relacionada con la vinculación a este tipo de actividades a través de los canales reservados que la Guardia Civil pone a disposición de la ciudadanía, mediante los formularios de colaboración disponibles en su página web www.guardiacivil.es, a través de la aplicación móvil Alertcops, o contactar al teléfono de emergencias 062.