El galeón que ha vuelto a surcar aguas almerienses: esta es la localidad donde ha atracado

No muchas veces los puertos almerienses acogen la visita de un navío tan llamativo. El puerto deportivo de Almerimar, en el municipio de El Ejido, ... ha recibido hace unos días una visita muy especial. Ha sido el Galeón Andalucía, una impresionante réplica de los barcos que surcaron los mares entre los siglos XVI y XVIII, en una época piratas, corsarios y bucaneros, coincidiendo con el auge del comercio marítimo.

La embarcación, gestionada por la Fundación Nao Victoria, ha abierto sus puertas al público para acercar a los ciudadanos la historia de los galeones españoles, protagonistas de las grandes expediciones marítimas y del comercio interoceánico entre España, América y Filipinas.

Esta es la cuarta vez que el Galeón Andalucía atraca en la costa ejidense, y lo ha hecho tras una gira de siete meses que lo ha llevado por más de 20 puertos de países europeos como Reino Unido, Francia, Alemania o Países Bajos. Tras su paso por Almerimar, el navío ha continuado su travesía con escalas en Mazarrón y Valencia antes de regresar a Sevilla, donde se preparará para un nuevo viaje transatlántico rumbo a Estados Unidos el próximo año, donde permanecerá varios años como embajador flotante de la historia naval española.

Un museo flotante con seis cubiertas visitables

Las seis cubiertas del Galeón Andalucía se han abierto al público y han ofrecido un recorrido por su artillería, la bodega, los aparejos y la sala del almirante. A lo largo de la visita, los curiosos han podido descubrir cómo eran aquellos navíos que durante más de dos siglos unieron continentes, transportando mercancías, ideas y culturas.

Eran épocas en las que la navegación era realmente dura. Un oficio como el de marino, para el que hay que reunir mucho coraje y resistencia, era en esos años aún más peligroso y repleto de desafíos. Durante los siglos XVI al XVIII, estos galeones fueron auténticos puentes entre el Viejo y el Nuevo Mundo.

En sus viajes de ida desde España llevaban trigo, vino, aceite, tejidos o armas, mientras que en su regreso traían oro, plata, marfiles, sedas y piedras preciosas, valiosas mercancías procedentes de América y Asia que los convertían en objetivos codiciados por piratas y corsarios. El cine ha reflejado en innumerables ocasiones los abordajes de los que eran víctimas estas embarcaciones, presas de quienes deseaban arrebatarles sus tesoros.

Entre tormentas, piratas y tesoros

Por todo lo anterior, la historia de estos barcos está marcada por la aventura y el riesgo. A la amenaza de los piratas se sumaban las tormentas, con enormes olas y lluvias torrenciales, huracanes y naufragios habituales en las travesías, que exigían a las tripulaciones una gran pericia.

El Galeón Andalucía rinde homenaje a aquella era de exploradores y marinos que abrieron nuevas rutas y conectaron tres continentes. Con su visita a Almerimar, el público almeriense ha tenido la oportunidad de embarcarse en un viaje al pasado y revivir esa época con un toque romántico de quienes lo ven desde la distancia en el tiempo.