Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de dos barcos veleros.

El galeón que ha vuelto a surcar aguas almerienses: esta es la localidad donde ha atracado

Es una réplica de una embarcación del siglo XVI y esta ha sido la cuarta vez que visita la provincia

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

No muchas veces los puertos almerienses acogen la visita de un navío tan llamativo. El puerto deportivo de Almerimar, en el municipio de El Ejido, ... ha recibido hace unos días una visita muy especial. Ha sido el Galeón Andalucía, una impresionante réplica de los barcos que surcaron los mares entre los siglos XVI y XVIII, en una época piratas, corsarios y bucaneros, coincidiendo con el auge del comercio marítimo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel quiere vivir: un corazón para seguir latiendo
  2. 2 IU critica la falta de dotación de material y humana del Hospital de Roquetas
  3. 3 «La construcción de la piscina y el gimnasio era una necesidad que ya se está haciendo realidad»
  4. 4 Herida una mujer tras la colisión de un turismo y una furgoneta en El Ejido
  5. 5 Transportes licita por 3,9 millones la construcción de tres glorietas en la N-340 en Los Gallardos
  6. 6 La pareja almeriense, primera en abandonar La Isla de Las Tentaciones por indisciplina
  7. 7 Este es el supermercado que regala tarta gratis a todos sus clientes
  8. 8 Una visita internacional para conocer el modelo agrícola de El Ejido
  9. 9 «De cada diez jóvenes a los que pregunto, ocho no conocen el Caso Almería»
  10. 10 La anomalía térmica que prevé la Aemet para esta semana en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El galeón que ha vuelto a surcar aguas almerienses: esta es la localidad donde ha atracado

El galeón que ha vuelto a surcar aguas almerienses: esta es la localidad donde ha atracado