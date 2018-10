Gal Gadot sonríe ante las puertas de la Catedral de Almería Instantánea de Gadot subida hoy a Twitter por la actriz israelí. / Twitter: @GalGadot La actriz israelí, protagonista de Wonder Woman -que acaba de rodarse en la Almedina, la Alcazaba y en San Cristóbal entre otros emplazamientos- sube a su cuenta en twitter una instantánea a las puertas de la Catedral de Almería MIGUEL CÁRCELES Almería Martes, 9 octubre 2018, 17:07

Si se hubiera presentado al concurso de selfis del Ayuntamiento de Almería, quién sabe: podría incluso haber sido la ganadora de un crucero por el Mediterráneo. Sin embargo, y sin más comentarios que un emoticono sonriente, la actriz israelí Gal Gadot ya está enseñando Almería por todo el mundo. La instantánea la ha subido hoy a Twitter la protagonista de Wonder Woman 2, recientemente rodada en escenarios tan almerienses como la Almedina, la Alcazaba o el Cerro de San Cristóbal. Y cuenta ya con centenares de reacciones en las redes.

Gadot se inmortaliza vistiendo una chaqueta de cuero y con unas grandes gafas de sol con lentes redondas frente a la Catedral de Almería, en una de las plazas con más encanto de toda la ciudad. Gadot (Rosh Ha'ayin, Israel, 1985), miss Israel en 2004, saltó a la fama tras participar en el rodaje de 'The fast and the furious'. Ahora copará, en breve, las carteleras de los cines con la segunda parte de la saga de Wonder Woman, que tendrá un leve sabor a chérigan almeriense.