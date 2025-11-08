El futuro del empleo en Almería: ¿Qué actividades y ocupaciones lideran la contratación?

El Informe del mercado de trabajo de la provincia de Almería 2025, elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal ( ... SEPE), identifica las actividades y ocupaciones con mayores perspectivas de contratación en el territorio.

En sus páginas desvela un especial dinamismo en sectores tradicionales como la agricultura, el comercio y la hostelería, además de un notable impulso en las actividades sanitarias y educativas.

Sectores que más crecen en afiliación

El estudio pone de manifiesto que las ramas económicas con mayor crecimiento en afiliación siguen siendo la agricultura, ganadería y servicios relacionados, seguidas del comercio mayorista y minorista, los servicios de comidas y bebidas, las actividades sanitarias y el transporte terrestre. También destacan la educación, la Administración Pública, la construcción especializada y los servicios a edificios y jardinería.

En conjunto, estos sectores representan buena parte del tejido productivo provincial, reflejando tanto la fuerza de las actividades tradicionales, como el campo o la restauración, como el peso creciente de los servicios sociales, educativos y de salud.

Hostelería, sanidad y educación lideran las oportunidades laborales

Entre las ocupaciones con mejores perspectivas de empleo, el informe destaca 15 perfiles profesionales especialmente demandados. La hostelería y el turismo concentran cuatro de ellos, mientras que los servicios socioculturales y a la comunidad reúnen tres.

Las ocupaciones con mayores expectativas van desde profesionales de apoyo al trabajo y la educación social, a técnicos de emergencias sanitarias, camareros, recepcionistas de hoteles, chefs, cocineros o instructores de actividades deportivas.

Otros perfiles son de mantenedores de edificios, peones de obras públicas, conductores de camiones, personal de limpieza de oficinas y hoteles, trabajadores conserveros y elaboradores de bebidas no alcohólicas, peones del transporte de mercancías, personal de limpieza y profesores y profesionales de la enseñanza.

El SEPE subraya que seis de estas profesiones, entre ellas camareros, peones de la industria manufacturera y vendedores en tiendas, aparecen entre los primeros puestos en las tres modalidades de contratación analizadas: indefinida a tiempo completo, indefinida a tiempo parcial y temporal. Además, los camareros y conductores de camiones figuran entre las cinco ocupaciones con más opciones de estabilidad laboral.

Leve crecimiento demográfico

El análisis del contexto socioeconómico sitúa la población almeriense en 760.964 habitantes en 2024, lo que representa el 1,57 % del total nacional. La provincia experimenta un leve crecimiento demográfico, más acentuado entre las mujeres, aunque sigue habiendo un ligero predominio de hombres (51,13 % frente a 48,87 %).

Pese a su progresivo envejecimiento poblacional, con una tasa del 93,49 %, Almería mantiene una estructura demográfica más joven que la media andaluza y española, un factor que refuerza su potencial de crecimiento laboral.

Observatorio de las Ocupaciones

El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, responsable del informe, recopila y analiza datos procedentes de organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Trabajo y Economía Social, ICEX, Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, CORES, SEOPAN y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Con esta información, el estudio ofrece una visión actualizada del mercado laboral almeriense, sus tendencias, niveles de contratación y perfiles más demandados, facilitando una herramienta de orientación tanto para las empresas como para quienes buscan empleo o formación.

Las conclusiones del informe confirman que Almería avanza hacia un modelo de empleo más diversificado, donde conviven la fortaleza del sector agroalimentario con el auge de los servicios vinculados a la salud, la educación y el turismo.