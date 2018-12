«Será fundamental mejorar la Artillería»

Mejorar la capacidad de las unidades de Artillería constituye una de las exigencias prioritarias con miras a sus retos de maniobra futuros, según se desprende de la alocución del jefe del Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión (GACALEG) teniente coronel Francisco Javier García Gómez.

«Los últimos veinticinco años no han sido fáciles para la Artillería, especialmente para la de Campaña», debido a distintas circunstancias. «Lamentablemente muy pocas han sido las unidades de Artillería que han tenido la oportunidad de intervenir en un escenario real».

El resultado es que esta especialidad fundamental «ha visto muy limitada la posibilidad de mejorar su adiestramiento como resultado de la experiencia y no ha salido beneficiada de los programas de adquisición, incluso ha visto perder parte de sus capacidades, como es el caso de los cohetes».

Después de exponer distintas razones de carácter técnico y operativas, el teniente coronel Garcia Gómez, consideró que «el campo de batalla del futuro será letal y si se quiere estar en él deberá ser para imponerse al adversario y no para recibir de él. Si no... será mejor no estar».

En este sentido se refirió a la Brigada Experimental, responsabilidad depositada en la Brigada de La Legión. «Ofrece una oportunidad magnífica que no se debería perder. El Grupo de Artillería se encuentra dispuesto y preparado para asumir todas las tareas que la experimentación nos ha asignado, de manera que sigamos siendo una referencia para el resto de unidades del Arma», concluyó García Gómez.