Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La zona ajardinada ha sido limpiada y desbrozada recientemente.

La fuente vandalizada hace tres años que sigue rota: «Quién la ha visto y quién la ve»

Los jardines de la bifurcación entre las calles Genoveses y Fuentecica han sido desbrozados y limpiados recientemente, pero la fuente continúa sin arreglo pese a las quejas vecinales

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:05

Comenta

Los vecinos de la zona de la Fuentecica – El Quemadero están de enhorabuena. Recientemente, los servicios municipales han realizado un trabajo de limpieza y desbroce ... en los jardines situados en la confluencia de las calles Genoveses y Fuentecica, un punto muy transitado tanto por vehículos como por peatones. Es «una impresión positiva» para esta zona, según indican, al tiempo que añaden que, durante años, dichos jardines se han encontrado «muy descuidados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
  2. 2 El padre del detenido por el crimen de Antonio Campos niega contacto con él los días del crimen
  3. 3 Detenido por robar material de obra en una finca de Cuevas del Almanzora
  4. 4 Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
  5. 5 El técnico «seleccionaba e invitaba» a empresas privadas a ofertas públicas
  6. 6 Lo que nadie te cuenta del sendero entre Aguamarga y la cala de San Pedro
  7. 7 Antonio Hernando, llamado a declarar en el juzgado que investiga a Leire Díez
  8. 8 El injusto trato al almeriense que descubrió un famoso estrecho entre América y Asia
  9. 9 Almería ya tiene fecha para iluminar la Navidad
  10. 10 El misterio del barco fantasma que ha aparecido en la playa del Zapillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La fuente vandalizada hace tres años que sigue rota: «Quién la ha visto y quién la ve»

La fuente vandalizada hace tres años que sigue rota: «Quién la ha visto y quién la ve»