La fuente vandalizada hace tres años que sigue rota: «Quién la ha visto y quién la ve»

Los vecinos de la zona de la Fuentecica – El Quemadero están de enhorabuena. Recientemente, los servicios municipales han realizado un trabajo de limpieza y desbroce ... en los jardines situados en la confluencia de las calles Genoveses y Fuentecica, un punto muy transitado tanto por vehículos como por peatones. Es «una impresión positiva» para esta zona, según indican, al tiempo que añaden que, durante años, dichos jardines se han encontrado «muy descuidados».

Sin embargo, según quejas vecinales que se han hecho públicas a través de redes sociales, esa mejora se queda a medias. La fuente que daba nombre al barrio, que para muchos vecinos es una de sus señas de identidad, continúa destrozada desde hace ya casi tres años, sin que haya habido avances para su recuperación.

«Partida en dos»

Para los residentes, la situación es especialmente llamativa. La fuente apareció «partida en dos» hace unos años, presumiblemente tras un acto vandálico. No es un elemento monumental de grandes dimensiones, pero su valor simbólico es muy alto en este barrio. «Tiene mucha historia, para nosotros es muy importante, pues da nombre a nuestro barrio», comentan vecinos de las viviendas cercanas.

El daño se suma a un historial largo, porque la fuente ya había perdido una de sus copas superiores tras unas obras en las que se dejaron bloques en el jardín. Alguien golpeó la estructura y esa parte desapareció definitivamente. Aunque la administración municipal lo arregló, el vaso inferior de piedra natural, que aún se encontraba en buen estado, es precisamente lo que hoy está rajado.

Este espacio también ha sido objeto de varios robos, en concreto de los motores que incluye, por lo que hubo que proporcionarle un extra de protección instalándole un cerrojo.

Las reacciones no se han hecho esperar: «Va a durar dos días»

La reciente limpieza del entorno ha generado un aluvión de reacciones entre los vecinos, que aplauden el desbroce, pero se muestran profundamente escépticos sobre lo que durará. En redes sociales, los comentarios reflejan una mezcla de frustración, resignación y cansancio ante lo que consideran una mala combinación, que ellos califican como «la falta de civismo y el abandono institucional».

«Lo que va a durar eso así es un día si llega a dos», advertía una persona en redes sociales, que denuncia que en su barrio «no vienen nunca a limpiar» y que muchos residentes «tiran al suelo pañuelos, papel, ropa, zapatos, latas, botellas» sin miramiento alguno. Igualmente, se muestra indignada porque «tampoco se recogen los excrementos de las mascotas». Su testimonio resume un sentir compartido, que la zona no solo requiere obras y mantenimiento, sino también una intervención más firme contra los comportamientos incívicos.

Otros vecinos expresan la misma mezcla de tristeza y hartazgo. «A ver si se cuida esta vez. Que el mundo va a peor, qué pena. Con lo bonita que podíamos tener Almería». Para otra persona, la decadencia es dolorosa de ver: «Qué pena de fuente, quién la ha visto y quién la ve».

Pero más allá del lamento, muchos reclaman medidas concretas. Entre ellas, una destaca con insistencia: «Cámaras de seguridad conectadas con Policía Local ya». Una petición directa que revela la percepción de que solo la vigilancia disuasoria puede frenar el vandalismo y el deterioro de la zona.

«Qué pena, con lo bonita que podría ser esa zona», concluye otra, recordando que, pese al abandono y las pintadas, este lugar podría tener un aspecto muy distinto.

Las reacciones, en definitiva, condensan una idea clara, que la limpieza es bienvenida, pero insuficiente si no va acompañada de vigilancia, mantenimiento continuado y una apuesta real y efectiva por dignificar un barrio que se niega a resignarse a ser de «segunda».